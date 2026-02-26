https://1prime.ru/20260226/chp-867857404.html
Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки
Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки - 26.02.2026, ПРАЙМ
Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки
С найденной в Смоленске девятилетней девочкой все хорошо, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Сальвар". | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T22:16+0300
2026-02-26T22:16+0300
2026-02-26T22:16+0300
общество
россия
здоровье
смоленск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861175842_0:21:2639:1505_1920x0_80_0_0_627f5a4cccc8b498e185847dea8264fb.jpg
ТУЛА, 26 фев – ПРАЙМ. С найденной в Смоленске девятилетней девочкой все хорошо, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Сальвар". "Можем сказать, что с девочкой все хорошо", - сообщил собеседник агентства.
https://1prime.ru/20260226/sk-867857106.html
смоленск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861175842_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_63dfd4efb6e07cf56106c79e6ee9f118.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, здоровье, смоленск
Общество , РОССИЯ, Здоровье, Смоленск
Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки
Поисковый отряд "Сальвар": с найденной в Смоленске девочкой все хорошо