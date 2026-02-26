https://1prime.ru/20260226/chp-867857404.html

Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки

Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки - 26.02.2026, ПРАЙМ

Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки

С найденной в Смоленске девятилетней девочкой все хорошо, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Сальвар". | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T22:16+0300

2026-02-26T22:16+0300

2026-02-26T22:16+0300

общество

россия

здоровье

смоленск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861175842_0:21:2639:1505_1920x0_80_0_0_627f5a4cccc8b498e185847dea8264fb.jpg

ТУЛА, 26 фев – ПРАЙМ. С найденной в Смоленске девятилетней девочкой все хорошо, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Сальвар". "Можем сказать, что с девочкой все хорошо", - сообщил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20260226/sk-867857106.html

смоленск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, здоровье, смоленск