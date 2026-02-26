Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки - 26.02.2026
https://1prime.ru/20260226/chp-867857404.html
Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки
Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки - 26.02.2026, ПРАЙМ
Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки
С найденной в Смоленске девятилетней девочкой все хорошо, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Сальвар".
2026-02-26T22:16+0300
2026-02-26T22:16+0300
общество
россия
здоровье
смоленск
ТУЛА, 26 фев – ПРАЙМ. С найденной в Смоленске девятилетней девочкой все хорошо, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Сальвар". "Можем сказать, что с девочкой все хорошо", - сообщил собеседник агентства.
смоленск
общество , россия, здоровье, смоленск
Общество , РОССИЯ, Здоровье, Смоленск
22:16 26.02.2026
 
Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки

Поисковый отряд "Сальвар": с найденной в Смоленске девочкой все хорошо

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
ТУЛА, 26 фев – ПРАЙМ. С найденной в Смоленске девятилетней девочкой все хорошо, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Сальвар".
"Можем сказать, что с девочкой все хорошо", - сообщил собеседник агентства.
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске ранее был судим
Общество РОССИЯ Здоровье Смоленск
 
 
