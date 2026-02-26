https://1prime.ru/20260226/chp-867858302.html

Пропавшую в Смоленске девочку нашли в одной из квартир в городе

Пропавшую в Смоленске девочку нашли в одной из квартир в городе - 26.02.2026, ПРАЙМ

Пропавшую в Смоленске девочку нашли в одной из квартир в городе

Пропавшая в Смоленске девочка была найдена в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, сообщила официальный представитель МВД... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T22:51+0300

2026-02-26T22:51+0300

2026-02-26T22:51+0300

общество

россия

смоленск

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Пропавшая в Смоленске девочка была найдена в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "Мои смоленские коллеги обнаружили девятилетнюю девочку, пропавшую несколько дней назад. Ребенка нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района города Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения, - сообщила Волк. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://1prime.ru/20260226/chp-867857404.html

смоленск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, смоленск, мвд