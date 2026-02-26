https://1prime.ru/20260226/chp-867858302.html
Пропавшую в Смоленске девочку нашли в одной из квартир в городе
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Пропавшая в Смоленске девочка была найдена в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "Мои смоленские коллеги обнаружили девятилетнюю девочку, пропавшую несколько дней назад. Ребенка нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района города Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения, - сообщила Волк. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
