https://1prime.ru/20260226/chp-867858701.html

Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики

Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики - 26.02.2026, ПРАЙМ

Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики

Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был осужден за хранение наркотических средств в крупном размере, следует из материалов, имеющихся в распоряжении... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T23:17+0300

2026-02-26T23:17+0300

2026-02-26T23:17+0300

общество

рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864838876_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_3ad63e34724092fbc64657adcee9f731.jpg

ТУЛА, 26 фев – ПРАЙМ. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был осужден за хранение наркотических средств в крупном размере, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В четверг СК РФ сообщил, что пропавшая во вторник 9-летняя девочка была найдена живой. Подозреваемый в ее похищении местный житель был установлен и задержан. В силовых структурах региона отметили, что он был ранее судим. Источник РИА Новости подтвердил личность задержанного мужчины. Согласно документам, в 2021 году он был приговорен к трем годам лишения свободы условно за приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере. По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, 9-летняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 08.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. СУСК возбудили уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.

https://1prime.ru/20260226/sk-867858578.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, ск рф