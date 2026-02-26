https://1prime.ru/20260226/chp-867858701.html
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики - 26.02.2026, ПРАЙМ
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был осужден за хранение наркотических средств в крупном размере, следует из материалов, имеющихся в распоряжении... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T23:17+0300
2026-02-26T23:17+0300
2026-02-26T23:17+0300
общество
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864838876_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_3ad63e34724092fbc64657adcee9f731.jpg
ТУЛА, 26 фев – ПРАЙМ. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был осужден за хранение наркотических средств в крупном размере, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В четверг СК РФ сообщил, что пропавшая во вторник 9-летняя девочка была найдена живой. Подозреваемый в ее похищении местный житель был установлен и задержан. В силовых структурах региона отметили, что он был ранее судим. Источник РИА Новости подтвердил личность задержанного мужчины. Согласно документам, в 2021 году он был приговорен к трем годам лишения свободы условно за приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере. По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, 9-летняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 08.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. СУСК возбудили уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
https://1prime.ru/20260226/sk-867858578.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864838876_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_e60c563eca7f6478f16cb2eb7a062396.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, ск рф
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был условно судим за хранение наркотиков
ТУЛА, 26 фев – ПРАЙМ. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был осужден за хранение наркотических средств в крупном размере, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В четверг СК РФ
сообщил, что пропавшая во вторник 9-летняя девочка была найдена живой. Подозреваемый в ее похищении местный житель был установлен и задержан. В силовых структурах региона отметили, что он был ранее судим.
Источник РИА Новости подтвердил личность задержанного мужчины. Согласно документам, в 2021 году он был приговорен к трем годам лишения свободы условно за приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, 9-летняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 08.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. СУСК возбудили уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
Найденную в Смоленске девочку передадут семье в ближайшее время