Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/chp-867858701.html
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики - 26.02.2026, ПРАЙМ
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был осужден за хранение наркотических средств в крупном размере, следует из материалов, имеющихся в распоряжении... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T23:17+0300
2026-02-26T23:17+0300
общество
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864838876_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_3ad63e34724092fbc64657adcee9f731.jpg
ТУЛА, 26 фев – ПРАЙМ. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был осужден за хранение наркотических средств в крупном размере, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В четверг СК РФ сообщил, что пропавшая во вторник 9-летняя девочка была найдена живой. Подозреваемый в ее похищении местный житель был установлен и задержан. В силовых структурах региона отметили, что он был ранее судим. Источник РИА Новости подтвердил личность задержанного мужчины. Согласно документам, в 2021 году он был приговорен к трем годам лишения свободы условно за приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере. По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, 9-летняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 08.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. СУСК возбудили уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
https://1prime.ru/20260226/sk-867858578.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864838876_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_e60c563eca7f6478f16cb2eb7a062396.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, ск рф
Общество , РФ, СК РФ
23:17 26.02.2026
 
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики

Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был условно судим за хранение наркотиков

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Полицейский автомобиль . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТУЛА, 26 фев – ПРАЙМ. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был осужден за хранение наркотических средств в крупном размере, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В четверг СК РФ сообщил, что пропавшая во вторник 9-летняя девочка была найдена живой. Подозреваемый в ее похищении местный житель был установлен и задержан. В силовых структурах региона отметили, что он был ранее судим.
Источник РИА Новости подтвердил личность задержанного мужчины. Согласно документам, в 2021 году он был приговорен к трем годам лишения свободы условно за приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, 9-летняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 08.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. СУСК возбудили уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Найденную в Смоленске девочку передадут семье в ближайшее время
Вчера, 23:05
 
ОбществоРФСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала