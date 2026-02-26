https://1prime.ru/20260226/coca-cola-867833457.html
В Coca-Cola прокомментировали появление товаров в российских магазинах
В Coca-Cola прокомментировали появление товаров в российских магазинах - 26.02.2026, ПРАЙМ
В Coca-Cola прокомментировали появление товаров в российских магазинах
Японское подразделение Coca-Cola прокомментировало РИА Новости появление своих товаров в российских магазинах, заявив, что не возобновляло поставки. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T07:52+0300
2026-02-26T07:52+0300
2026-02-26T07:52+0300
бизнес
россия
экономика
великобритания
польша
япония
coca-cola
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867833457.jpg?1772081556
ТОКИО, 26 фев - ПРАЙМ. Японское подразделение Coca-Cola прокомментировало РИА Новости появление своих товаров в российских магазинах, заявив, что не возобновляло поставки.
Ранее корреспонденты РИА Новости выяснили, что продукция Coca-Cola, произведенная в Великобритании, Польше и Японии, появилась в магазинах в нескольких российских городах.
"Компания The Coca-Cola Company приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года", - заявили в отделе по связям с общественностью Coca-Cola Japan.
По словам представителя компании, с тех пор поставки официально не возобновлялись.
Вместе с тем в компании отменили, что она не может гарантировать запрет на импорт третьими странами своей продукции в рамках законов торговли и конкуренции.
великобритания
польша
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, великобритания, польша, япония, coca-cola
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЛЬША, ЯПОНИЯ, Coca-Cola
В Coca-Cola прокомментировали появление товаров в российских магазинах
Японское подразделение Coca-Cola заявило, что не возобновляло поставки в Россию
ТОКИО, 26 фев - ПРАЙМ. Японское подразделение Coca-Cola прокомментировало РИА Новости появление своих товаров в российских магазинах, заявив, что не возобновляло поставки.
Ранее корреспонденты РИА Новости выяснили, что продукция Coca-Cola, произведенная в Великобритании, Польше и Японии, появилась в магазинах в нескольких российских городах.
"Компания The Coca-Cola Company приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года", - заявили в отделе по связям с общественностью Coca-Cola Japan.
По словам представителя компании, с тех пор поставки официально не возобновлялись.
Вместе с тем в компании отменили, что она не может гарантировать запрет на импорт третьими странами своей продукции в рамках законов торговли и конкуренции.