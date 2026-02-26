https://1prime.ru/20260226/deti-867830677.html

Дети участников СВО на Камчатке получили право на бесплатные участки

общество

бизнес

экономика

камчатский край

камчатка

заксобрание

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 фев – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края на 56-й сессии единогласно приняли поправки в региональный закон, благодаря которым дети участников СВО получили право на бесплатные земельные участки, сообщили в краевом парламенте. "Благодаря принятому закону, дети участников СВО, не достигшие возраста 18 лет, теперь имеют право на получение земельного участка. Они включены в третью очередь после супруги и родителей участника СВО", — приводит пресс-служба слова вице-спикера Заксобрания Камчатки Дмитрия Коростелева. Инициатором законопроекта выступил прокурор Камчатского края. Согласно документу, постановка ребёнка на учёт осуществляется по заявлению родителя, усыновителя, опекуна или попечителя. Если участок не был предоставлен до совершеннолетия, право на него сохраняется и в дальнейшем. Коростелев отметил, что введение этой льготы обсуждалось давно и будет востребовано, поскольку у муниципалитетов есть возможности по предоставлению земли. По его данным, за время действия закона участникам СВО и их семьям уже выделено 283 земельных участка. Больше всего — в Елизовском районе (176) и Петропавловске-Камчатском (104).

