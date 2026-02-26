Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали новое заявление о выводе ВСУ из Донбасса
На Западе сделали новое заявление о выводе ВСУ из Донбасса
На Западе сделали новое заявление о выводе ВСУ из Донбасса
На Западе сделали новое заявление о выводе ВСУ из Донбасса
Вывод украинских сил с территорий Донбасса будет наименее худшим вариантом мира для Украины, пишет Foreign Affairs.
2026-02-26T16:44+0300
2026-02-26T16:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865561329_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_47ba67a487568b0537e6524467f6a285.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Вывод украинских сил с территорий Донбасса будет наименее худшим вариантом мира для Украины, пишет Foreign Affairs."Принятие невыгодного мирного соглашения сейчас дало бы Киеву, по крайней мере, шанс на лучшее будущее. Отказ от него сейчас лишь продлил бы дорогостоящую и проигрышную войну", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, отказ от Донбасса для Украины не будет болезненной уступкой, а продолжительные бои за него только навредят, поскольку страна и так страдает от нехватки вооружения и военнослужащих.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.Помощник президента России Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
16:44 26.02.2026
 
На Западе сделали новое заявление о выводе ВСУ из Донбасса

FA: отход ВСУ из Донбасса будет наименее худшим вариантом для Украины

© РИА Новости . Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Вывод украинских сил с территорий Донбасса будет наименее худшим вариантом мира для Украины, пишет Foreign Affairs.
"Принятие невыгодного мирного соглашения сейчас дало бы Киеву, по крайней мере, шанс на лучшее будущее. Отказ от него сейчас лишь продлил бы дорогостоящую и проигрышную войну", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
"Дошли до такой степени". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии
16:43
По мнению обозревателя, отказ от Донбасса для Украины не будет болезненной уступкой, а продолжительные бои за него только навредят, поскольку страна и так страдает от нехватки вооружения и военнослужащих.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
Помощник президента России Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за "грязной" выходки Запада
16:42
 
