На Западе сделали новое заявление о выводе ВСУ из Донбасса
На Западе сделали новое заявление о выводе ВСУ из Донбасса
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Вывод украинских сил с территорий Донбасса будет наименее худшим вариантом мира для Украины, пишет Foreign Affairs."Принятие невыгодного мирного соглашения сейчас дало бы Киеву, по крайней мере, шанс на лучшее будущее. Отказ от него сейчас лишь продлил бы дорогостоящую и проигрышную войну", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, отказ от Донбасса для Украины не будет болезненной уступкой, а продолжительные бои за него только навредят, поскольку страна и так страдает от нехватки вооружения и военнослужащих.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.Помощник президента России Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
