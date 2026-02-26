Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США снижаются - 26.02.2026
Фондовые индексы США снижаются
Фондовые индексы США снижаются - 26.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются
Основные фондовые индексы США снижаются в четверг вечером после публикации внутренней статистики и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг вечером после публикации внутренней статистики и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.31 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,38%, до 49 294,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,85%, до 22 722,97 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 сокращался на 1,09%, до 6 870,88 пункта. Ранее в четверг министерство труда США опубликовало данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 февраля. Показатель увеличился на 4 тысячи, до 212 тысяч, при прогнозе роста до 215 тысяч. При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели поднялось на 750 по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 220 250. Трейдеры также обратили внимание на финансовую отчетность американской корпорации - разработчика графических процессоров Nvidia. Чистая прибыль компании в четвертом квартале поднялась примерно в два раза в годовом выражении - до 42,96 миллиарда долларов, за весь год в 1,7 раза - до 120,067 миллиарда долларов, а годовая выручка выросла более чем в 1,6 раза - до 215,938 миллиарда долларов. Стоимость акций компании, несмотря на данные отчетности, падает примерно на 5%.
18:49 26.02.2026
 
Фондовые индексы США снижаются

Фондовые индексы США снижаются после выхода внутренней статистики

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг вечером после публикации внутренней статистики и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.31 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,38%, до 49 294,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,85%, до 22 722,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сокращался на 1,09%, до 6 870,88 пункта.
Ранее в четверг министерство труда США опубликовало данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 февраля. Показатель увеличился на 4 тысячи, до 212 тысяч, при прогнозе роста до 215 тысяч.
При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели поднялось на 750 по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 220 250.
Трейдеры также обратили внимание на финансовую отчетность американской корпорации - разработчика графических процессоров Nvidia. Чистая прибыль компании в четвертом квартале поднялась примерно в два раза в годовом выражении - до 42,96 миллиарда долларов, за весь год в 1,7 раза - до 120,067 миллиарда долларов, а годовая выручка выросла более чем в 1,6 раза - до 215,938 миллиарда долларов. Стоимость акций компании, несмотря на данные отчетности, падает примерно на 5%.
Заголовок открываемого материала