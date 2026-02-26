https://1prime.ru/20260226/ekonomika-867853013.html
Рынок акций России в четверг снизился
26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,35%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,35%, до 2 785,58 пункта, долларовый РТС - на 1,2%, до 1 137,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,31%, до 1 144,97 пункта.
