Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню на 8 копеек

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню на 8 копеек, китайская валюта завершила торги на отметке 11,21 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 8 копеек, до 11,21 рубля.

