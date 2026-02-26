https://1prime.ru/20260226/ekonomika-867853159.html
Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню на 8 копеек
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню на 8 копеек, китайская валюта завершила торги на отметке 11,21 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 8 копеек, до 11,21 рубля.
рынок, россия
