https://1prime.ru/20260226/ekonomika-867853570.html

В ДНР назвали металлургию самой востребованной отраслью

В ДНР назвали металлургию самой востребованной отраслью - 26.02.2026, ПРАЙМ

В ДНР назвали металлургию самой востребованной отраслью

Металлургия является самой востребованной отраслью ДНР, хотя антрацит и кокс, добываемые в республике, имеют спрос не только в России, сообщил председатель... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T19:27+0300

2026-02-26T19:27+0300

2026-02-26T19:27+0300

промышленность

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83699/66/836996673_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_48d6056b43a9ac5ee113986a15a615db.jpg

ДОНЕЦК, 26 фев - ПРАЙМ. Металлургия является самой востребованной отраслью ДНР, хотя антрацит и кокс, добываемые в республике, имеют спрос не только в России, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Первая (по востребованности - ред.) металлургия, в любом случае. Хотя антрацит и кокс востребованы везде, не только в России. В этой части мы тоже готовы его вывозить, но в первую очередь мы должны обеспечить работу наших электростанций",- сказал Чертков. Он добавил, что помимо тяжелой промышленности востребовано и сельское хозяйство. Основной отраслью экономики ДНР является тяжелея промышленность: металлургия, добыча каменного угля, сырья для металлургической промышленности. Основными промышленными центрами ДНР являются Донецкий, Горловско-Енакиевский, Шахтёрско-Снежнянский.

https://1prime.ru/20260216/litiy-867531895.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия