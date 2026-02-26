https://1prime.ru/20260226/ekonomika-867853570.html
В ДНР назвали металлургию самой востребованной отраслью
ДОНЕЦК, 26 фев - ПРАЙМ. Металлургия является самой востребованной отраслью ДНР, хотя антрацит и кокс, добываемые в республике, имеют спрос не только в России, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Первая (по востребованности - ред.) металлургия, в любом случае. Хотя антрацит и кокс востребованы везде, не только в России. В этой части мы тоже готовы его вывозить, но в первую очередь мы должны обеспечить работу наших электростанций",- сказал Чертков. Он добавил, что помимо тяжелой промышленности востребовано и сельское хозяйство. Основной отраслью экономики ДНР является тяжелея промышленность: металлургия, добыча каменного угля, сырья для металлургической промышленности. Основными промышленными центрами ДНР являются Донецкий, Горловско-Енакиевский, Шахтёрско-Снежнянский.
