В ДНР назвали металлургию самой востребованной отраслью - 26.02.2026, ПРАЙМ
В ДНР назвали металлургию самой востребованной отраслью
В ДНР назвали металлургию самой востребованной отраслью - 26.02.2026, ПРАЙМ
В ДНР назвали металлургию самой востребованной отраслью
Металлургия является самой востребованной отраслью ДНР, хотя антрацит и кокс, добываемые в республике, имеют спрос не только в России, сообщил председатель... | 26.02.2026, ПРАЙМ
ДОНЕЦК, 26 фев - ПРАЙМ. Металлургия является самой востребованной отраслью ДНР, хотя антрацит и кокс, добываемые в республике, имеют спрос не только в России, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Первая (по востребованности - ред.) металлургия, в любом случае. Хотя антрацит и кокс востребованы везде, не только в России. В этой части мы тоже готовы его вывозить, но в первую очередь мы должны обеспечить работу наших электростанций",- сказал Чертков. Он добавил, что помимо тяжелой промышленности востребовано и сельское хозяйство. Основной отраслью экономики ДНР является тяжелея промышленность: металлургия, добыча каменного угля, сырья для металлургической промышленности. Основными промышленными центрами ДНР являются Донецкий, Горловско-Енакиевский, Шахтёрско-Снежнянский.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/83699/66/836996673_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_edc95c603842c2631a9420195f3c3f80.jpg
1920
1920
true
промышленность, россия
Промышленность, РОССИЯ
19:27 26.02.2026
 
В ДНР назвали металлургию самой востребованной отраслью

Чертков: металлургия является самой востребованной отраслью ДНР

© РИА Новости . Сергей Аверин
Флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
ДОНЕЦК, 26 фев - ПРАЙМ. Металлургия является самой востребованной отраслью ДНР, хотя антрацит и кокс, добываемые в республике, имеют спрос не только в России, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Первая (по востребованности - ред.) металлургия, в любом случае. Хотя антрацит и кокс востребованы везде, не только в России. В этой части мы тоже готовы его вывозить, но в первую очередь мы должны обеспечить работу наших электростанций",- сказал Чертков.
Он добавил, что помимо тяжелой промышленности востребовано и сельское хозяйство.
Основной отраслью экономики ДНР является тяжелея промышленность: металлургия, добыча каменного угля, сырья для металлургической промышленности. Основными промышленными центрами ДНР являются Донецкий, Горловско-Енакиевский, Шахтёрско-Снежнянский.
16 февраля, 14:56
Месторождение лития в ДНР вошло в программу геологоразведки новых регионов
Месторождение лития в ДНР вошло в программу геологоразведки новых регионов
16 февраля, 14:56
 
ПромышленностьРОССИЯ
 
 
