RBI не изменила стратегию в отношении российского бизнеса

2026-02-26T19:30+0300

ВЕНА, 26 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Стратегия австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в отношении российского бизнеса остается без изменений на фоне предстоящей смены руководства, сообщили РИА Новости в банке. "Стратегия RBI в отношении России на данный момент остается неизменной", - заявил пресс-секретарь кредитной организации Кристоф Данц в ответ на запрос РИА Новости о планах группы в связи с назначением нового генерального директора. Как сообщалось ранее, наблюдательный совет RBI 17 декабря 2025 года назначил Михаэля Хёллерера генеральным директором банка с 1 июля 2026 года. Он был выбран в качестве преемника Йоханна Штробля благодаря опыту работы в банковской сфере в Австрии и за рубежом. Хёллерер также будет отвечать за розничный бизнес группы RBI. В России у австрийского RBI работает с 1996 года Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе 2024 года Штробль заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру.

финансы, банки, россия, австрия, райффайзенбанк