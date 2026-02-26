Рубль закрепил зимний успех

По оценкам "Альфа-Форекс", обстановка на российском валютном рынке в феврале выдалась спокойной. На исходе зимней торговой сессии рубль поддерживают такие факторы, как окончание очередного налогового периода, сохранение комфортного внешнеторгового сальдо и снижения интереса к импорту на фоне высокой ставки ЦБ.Национальная валюта по-прежнему остается привлекательным инвестиционным инструментом, несмотря на февральское снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. С начала текущего года ее укрепление к доллару составляет в пределах 3%. Почти месяц назад доллар на внебиржевых торгах "Альфа-Форекс" достигал минимальной отметки 74,80 руб.В начале весны, как и прежде, рубль продолжит находиться под давлением геополитики и, вероятно, нового пакета западных санкций, которые пытаются согласовать в ЕС.На рынке форекс валютный коридор по паре евро/доллар установился в границах 1,1700-1,1900. Это результат влияния поддерживающих и ослабляющих единую европейскую валюту факторов.Давят на евро настроения в деловой среде. Индекс центра экономических исследований от института ZEW в феврале составил 39,4 п., что оказалось ниже прогноза экспертов 45 п. Годовая инфляция ЕС (HICP, Core HICP) по итогам января не превысила уровней 1,7%-2,2%. Этот фактор может повлиять на решение Европейского Центробанка при рассмотрении учетной ставки в следующем месяце.Среди поддерживающих евро обстоятельств назовем ослабление позиций доллара. Американская валюта ограничена в росте из-за неопределенности, которая возникла на фоне возможной отмены пошлин, введенных США. Напомним, в прошлую пятницу Верховный суд США постановил, что некоторые импортные пошлины, которые ввел Дональд Трамп, незаконны. Это означает, что американская экономика может столкнуться с дополнительными финансовыми издержками. Рынок после всплеска волатильности в начале недели сохраняет временную неопределенность.Золото и серебро постепенно восстанавливают позиции на фоне политических новостей из США. Сдерживающим рост фактором выступает экономическая статистика за океаном, сигнализирующая о дальнейшей паузе в цикле снижения ставок ФРС. На исходе февраля ожидаем закрепление тройской унции золота в пределах $4900-5400, унции серебра $73-98. Объемы торгов драгметаллами на платформе "Альфа-Форекс"сохраняется на значительно высоких уровнях, активность российских трейдеров и инвесторов не снижается на фоне февральской коррекции после январских максимумов. Золото и серебро по-прежнему входят в список пяти самых востребованных инструментом на российском внебиржевом валютном рынке.Прогнозы от "Альфа-Форекс":В паре евро/доллар установлен краткосрочный диапазон колебания 1,1700-1,1900.Доллар стабилизировался в пределах уровней 75-79 рублей.Евро торгуется в валютном коридоре от 88 до 93 рублей.Тройская унция золота остается в пределах $4900-5400
По оценкам "Альфа-Форекс", обстановка на российском валютном рынке в феврале выдалась спокойной. На исходе зимней торговой сессии рубль поддерживают такие факторы, как окончание очередного налогового периода, сохранение комфортного внешнеторгового сальдо и снижения интереса к импорту на фоне высокой ставки ЦБ.
Национальная валюта по-прежнему остается привлекательным инвестиционным инструментом, несмотря на февральское снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. С начала текущего года ее укрепление к доллару составляет в пределах 3%. Почти месяц назад доллар на внебиржевых торгах "Альфа-Форекс" достигал минимальной отметки 74,80 руб.
В начале весны, как и прежде, рубль продолжит находиться под давлением геополитики и, вероятно, нового пакета западных санкций, которые пытаются согласовать в ЕС.
На рынке форекс валютный коридор по паре евро/доллар установился в границах 1,1700-1,1900. Это результат влияния поддерживающих и ослабляющих единую европейскую валюту факторов.
Давят на евро настроения в деловой среде. Индекс центра экономических исследований от института ZEW в феврале составил 39,4 п., что оказалось ниже прогноза экспертов 45 п. Годовая инфляция ЕС (HICP, Core HICP) по итогам января не превысила уровней 1,7%-2,2%. Этот фактор может повлиять на решение Европейского Центробанка при рассмотрении учетной ставки в следующем месяце.
Среди поддерживающих евро обстоятельств назовем ослабление позиций доллара. Американская валюта ограничена в росте из-за неопределенности, которая возникла на фоне возможной отмены пошлин, введенных США. Напомним, в прошлую пятницу Верховный суд США постановил, что некоторые импортные пошлины, которые ввел Дональд Трамп, незаконны. Это означает, что американская экономика может столкнуться с дополнительными финансовыми издержками. Рынок после всплеска волатильности в начале недели сохраняет временную неопределенность.
Золото и серебро постепенно восстанавливают позиции на фоне политических новостей из США. Сдерживающим рост фактором выступает экономическая статистика за океаном, сигнализирующая о дальнейшей паузе в цикле снижения ставок ФРС. На исходе февраля ожидаем закрепление тройской унции золота в пределах $4900-5400, унции серебра $73-98. Объемы торгов драгметаллами на платформе "Альфа-Форекс"сохраняется на значительно высоких уровнях, активность российских трейдеров и инвесторов не снижается на фоне февральской коррекции после январских максимумов. Золото и серебро по-прежнему входят в список пяти самых востребованных инструментом на российском внебиржевом валютном рынке.
Прогнозы от "Альфа-Форекс":
В паре евро/доллар установлен краткосрочный диапазон колебания 1,1700-1,1900.
Доллар стабилизировался в пределах уровней 75-79 рублей.
Евро торгуется в валютном коридоре от 88 до 93 рублей.
Тройская унция золота остается в пределах $4900-5400
