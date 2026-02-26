Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль закрепил зимний успех - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/ekonomika-867854893.html
Рубль закрепил зимний успех
Рубль закрепил зимний успех - 26.02.2026, ПРАЙМ
Рубль закрепил зимний успех
По оценкам "Альфа-Форекс", обстановка на российском валютном рынке в феврале выдалась спокойной. На исходе зимней торговой сессии рубль поддерживают такие... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T20:36+0300
2026-02-26T20:36+0300
мнения аналитиков
рынок
дональд трамп
ес
верховный суд
сша
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867854893.jpg?1772127380
По оценкам "Альфа-Форекс", обстановка на российском валютном рынке в феврале выдалась спокойной. На исходе зимней торговой сессии рубль поддерживают такие факторы, как окончание очередного налогового периода, сохранение комфортного внешнеторгового сальдо и снижения интереса к импорту на фоне высокой ставки ЦБ.Национальная валюта по-прежнему остается привлекательным инвестиционным инструментом, несмотря на февральское снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. С начала текущего года ее укрепление к доллару составляет в пределах 3%. Почти месяц назад доллар на внебиржевых торгах "Альфа-Форекс" достигал минимальной отметки 74,80 руб.В начале весны, как и прежде, рубль продолжит находиться под давлением геополитики и, вероятно, нового пакета западных санкций, которые пытаются согласовать в ЕС.На рынке форекс валютный коридор по паре евро/доллар установился в границах 1,1700-1,1900. Это результат влияния поддерживающих и ослабляющих единую европейскую валюту факторов.Давят на евро настроения в деловой среде. Индекс центра экономических исследований от института ZEW в феврале составил 39,4 п., что оказалось ниже прогноза экспертов 45 п. Годовая инфляция ЕС (HICP, Core HICP) по итогам января не превысила уровней 1,7%-2,2%. Этот фактор может повлиять на решение Европейского Центробанка при рассмотрении учетной ставки в следующем месяце.Среди поддерживающих евро обстоятельств назовем ослабление позиций доллара. Американская валюта ограничена в росте из-за неопределенности, которая возникла на фоне возможной отмены пошлин, введенных США. Напомним, в прошлую пятницу Верховный суд США постановил, что некоторые импортные пошлины, которые ввел Дональд Трамп, незаконны. Это означает, что американская экономика может столкнуться с дополнительными финансовыми издержками. Рынок после всплеска волатильности в начале недели сохраняет временную неопределенность.Золото и серебро постепенно восстанавливают позиции на фоне политических новостей из США. Сдерживающим рост фактором выступает экономическая статистика за океаном, сигнализирующая о дальнейшей паузе в цикле снижения ставок ФРС. На исходе февраля ожидаем закрепление тройской унции золота в пределах $4900-5400, унции серебра $73-98. Объемы торгов драгметаллами на платформе "Альфа-Форекс"сохраняется на значительно высоких уровнях, активность российских трейдеров и инвесторов не снижается на фоне февральской коррекции после январских максимумов. Золото и серебро по-прежнему входят в список пяти самых востребованных инструментом на российском внебиржевом валютном рынке.Прогнозы от "Альфа-Форекс":В паре евро/доллар установлен краткосрочный диапазон колебания 1,1700-1,1900.Доллар стабилизировался в пределах уровней 75-79 рублей.Евро торгуется в валютном коридоре от 88 до 93 рублей.Тройская унция золота остается в пределах $4900-5400
https://1prime.ru/20260217/es-867554246.html
https://1prime.ru/20260219/dollar-867649523.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, дональд трамп, ес, верховный суд, сша, финансы
Мнения аналитиков, Рынок, Дональд Трамп, ЕС, Верховный суд, США, Финансы
20:36 26.02.2026
 

Рубль закрепил зимний успех

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
Все материалы
По оценкам "Альфа-Форекс", обстановка на российском валютном рынке в феврале выдалась спокойной. На исходе зимней торговой сессии рубль поддерживают такие факторы, как окончание очередного налогового периода, сохранение комфортного внешнеторгового сальдо и снижения интереса к импорту на фоне высокой ставки ЦБ.
Национальная валюта по-прежнему остается привлекательным инвестиционным инструментом, несмотря на февральское снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. С начала текущего года ее укрепление к доллару составляет в пределах 3%. Почти месяц назад доллар на внебиржевых торгах "Альфа-Форекс" достигал минимальной отметки 74,80 руб.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
ЕС переплатил более 20 миллиардов евро за импортную нефть
17 февраля, 07:48
В начале весны, как и прежде, рубль продолжит находиться под давлением геополитики и, вероятно, нового пакета западных санкций, которые пытаются согласовать в ЕС.
На рынке форекс валютный коридор по паре евро/доллар установился в границах 1,1700-1,1900. Это результат влияния поддерживающих и ослабляющих единую европейскую валюту факторов.
Давят на евро настроения в деловой среде. Индекс центра экономических исследований от института ZEW в феврале составил 39,4 п., что оказалось ниже прогноза экспертов 45 п. Годовая инфляция ЕС (HICP, Core HICP) по итогам января не превысила уровней 1,7%-2,2%. Этот фактор может повлиять на решение Европейского Центробанка при рассмотрении учетной ставки в следующем месяце.
Среди поддерживающих евро обстоятельств назовем ослабление позиций доллара. Американская валюта ограничена в росте из-за неопределенности, которая возникла на фоне возможной отмены пошлин, введенных США. Напомним, в прошлую пятницу Верховный суд США постановил, что некоторые импортные пошлины, которые ввел Дональд Трамп, незаконны. Это означает, что американская экономика может столкнуться с дополнительными финансовыми издержками. Рынок после всплеска волатильности в начале недели сохраняет временную неопределенность.
Золото и серебро постепенно восстанавливают позиции на фоне политических новостей из США. Сдерживающим рост фактором выступает экономическая статистика за океаном, сигнализирующая о дальнейшей паузе в цикле снижения ставок ФРС. На исходе февраля ожидаем закрепление тройской унции золота в пределах $4900-5400, унции серебра $73-98. Объемы торгов драгметаллами на платформе "Альфа-Форекс"сохраняется на значительно высоких уровнях, активность российских трейдеров и инвесторов не снижается на фоне февральской коррекции после январских максимумов. Золото и серебро по-прежнему входят в список пяти самых востребованных инструментом на российском внебиржевом валютном рынке.
Прогнозы от "Альфа-Форекс":
В паре евро/доллар установлен краткосрочный диапазон колебания 1,1700-1,1900.
Доллар стабилизировался в пределах уровней 75-79 рублей.
Евро торгуется в валютном коридоре от 88 до 93 рублей.
Тройская унция золота остается в пределах $4900-5400
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
МВФ отметил умеренное снижение доли доллара в международных резервах
19 февраля, 19:42

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокДональд ТрампЕСВерховный судСШАФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала