Рыночная ипотека станет доступной при ставке в 12 процентов, заявил Греф - 26.02.2026
Рыночная ипотека станет доступной при ставке в 12 процентов, заявил Греф
Рыночная ипотека станет доступной при ставке в 12 процентов, заявил Греф - 26.02.2026, ПРАЙМ
Рыночная ипотека станет доступной при ставке в 12 процентов, заявил Греф
Рыночная ипотека станет вполне доступной россиянам при ставке в 12%, считает глава Сбербанка Герман Греф. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T21:17+0300
2026-02-26T21:17+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Рыночная ипотека станет вполне доступной россиянам при ставке в 12%, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Мы считаем, что при ставках от 12% и ниже рыночная ипотека станет вполне доступной для большой части граждан", - сказал он ИС "Вести". Греф добавил, что пока сложно прогнозировать, когда в России будут такие ставки. "Вполне возможно, что за пределами этого года. Все зависит от динамики ключевой ставки, которую устанавливает Центральный банк", - указал глава Сбербанка. По словам Грефа, сейчас в выдачах превалирует льготная ипотека. Однако в 2026 году по мере снижения ключевой ставки рыночная ипотека будет подрастать, хотя соотношение все еще будет в пользу льготной, на которую будет приходиться 70% выдач. Сбербанк с 26 февраля снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на жилье на первичном рынке теперь составляет 15,7%, на вторичном - 16,5%.
финансы, бизнес, герман греф, сбербанк, "веди", центральные банки
Финансы, Бизнес, Герман Греф, Сбербанк, "Веди", центральные банки
21:17 26.02.2026
 
Рыночная ипотека станет доступной при ставке в 12 процентов, заявил Греф

Греф: рыночная ипотека станет доступной при ставке от 12%

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Рыночная ипотека станет вполне доступной россиянам при ставке в 12%, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы считаем, что при ставках от 12% и ниже рыночная ипотека станет вполне доступной для большой части граждан", - сказал он ИС "Вести".
Греф добавил, что пока сложно прогнозировать, когда в России будут такие ставки. "Вполне возможно, что за пределами этого года. Все зависит от динамики ключевой ставки, которую устанавливает Центральный банк", - указал глава Сбербанка.
По словам Грефа, сейчас в выдачах превалирует льготная ипотека. Однако в 2026 году по мере снижения ключевой ставки рыночная ипотека будет подрастать, хотя соотношение все еще будет в пользу льготной, на которую будет приходиться 70% выдач.
Сбербанк с 26 февраля снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на жилье на первичном рынке теперь составляет 15,7%, на вторичном - 16,5%.
