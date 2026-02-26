https://1prime.ru/20260226/ekonomika-867856012.html

Рыночная ипотека станет доступной при ставке в 12 процентов, заявил Греф

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Рыночная ипотека станет вполне доступной россиянам при ставке в 12%, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Мы считаем, что при ставках от 12% и ниже рыночная ипотека станет вполне доступной для большой части граждан", - сказал он ИС "Вести". Греф добавил, что пока сложно прогнозировать, когда в России будут такие ставки. "Вполне возможно, что за пределами этого года. Все зависит от динамики ключевой ставки, которую устанавливает Центральный банк", - указал глава Сбербанка. По словам Грефа, сейчас в выдачах превалирует льготная ипотека. Однако в 2026 году по мере снижения ключевой ставки рыночная ипотека будет подрастать, хотя соотношение все еще будет в пользу льготной, на которую будет приходиться 70% выдач. Сбербанк с 26 февраля снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на жилье на первичном рынке теперь составляет 15,7%, на вторичном - 16,5%.

