Уровень запасов газа в ПХГ в Прибалтике упал ниже 20 процентов

26.02.2026

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище газа (ПХГ) в Прибалтике упал ниже 20%, стал минимальным за пять лет, сообщил "Газпром". "Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище упал ниже 20% и стал минимальным за последние пять лет для единственного ПХГ в Прибалтике", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

