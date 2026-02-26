https://1prime.ru/20260226/ekonomika-867856634.html
Уровень запасов газа в ПХГ в Прибалтике упал ниже 20 процентов
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище газа (ПХГ) в Прибалтике упал ниже 20%, стал минимальным за пять лет, сообщил "Газпром". "Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище упал ниже 20% и стал минимальным за последние пять лет для единственного ПХГ в Прибалтике", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
