Уровень запасов газа в ПХГ в Прибалтике упал ниже 20 процентов - 26.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260226/ekonomika-867856634.html
Уровень запасов газа в ПХГ в Прибалтике упал ниже 20 процентов
Уровень запасов газа в ПХГ в Прибалтике упал ниже 20 процентов - 26.02.2026, ПРАЙМ
Уровень запасов газа в ПХГ в Прибалтике упал ниже 20 процентов
Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище газа (ПХГ) в Прибалтике упал ниже 20%, стал минимальным за пять лет, сообщил "Газпром". | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T21:37+0300
2026-02-26T21:37+0300
газ
прибалтика
газпром
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище газа (ПХГ) в Прибалтике упал ниже 20%, стал минимальным за пять лет, сообщил "Газпром". "Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище упал ниже 20% и стал минимальным за последние пять лет для единственного ПХГ в Прибалтике", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
прибалтика
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_98:0:2403:1729_1920x0_80_0_0_e030d529e31cbb5acae3b441a22a352c.jpg
1920
1920
true
газ, прибалтика, газпром, мировая экономика
Газ, Прибалтика, Газпром, Мировая экономика
21:37 26.02.2026
 
Уровень запасов газа в ПХГ в Прибалтике упал ниже 20 процентов

Уровень запасов газа в Инчукалнском хранилище в Прибалтике упал ниже 20%

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище газа (ПХГ) в Прибалтике упал ниже 20%, стал минимальным за пять лет, сообщил "Газпром".
"Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище упал ниже 20% и стал минимальным за последние пять лет для единственного ПХГ в Прибалтике", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Центрально-европейский газовый хаб - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли в среду
Вчера, 20:28
 
ГазПрибалтикаГазпромМировая экономика
 
 
