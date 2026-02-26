https://1prime.ru/20260226/es-867854412.html
ЕС на год продлил санкции против Белоруссии
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Совет ЕС в четверг продлил на год санкции против Белоруссии, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. "Решение продлевается до 28 февраля 2027 года", - указывается в решении. Эти санкции ЕС ввел в рамках так называемого режима "за ситуацию в Белоруссии и участие Белоруссии в российской агрессии против Украины".
