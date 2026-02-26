https://1prime.ru/20260226/evraz-867813767.html

"По праву сильного". Рынок стального строительства перешел в режим закалки

"По праву сильного". Рынок стального строительства перешел в режим закалки - 26.02.2026, ПРАЙМ

"По праву сильного". Рынок стального строительства перешел в режим закалки

Последние годы стали серьёзным испытанием для стального строительства России. Геополитическая нестабильность, санкционное давление, высокая ключевая ставка,... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T09:20+0300

2026-02-26T09:20+0300

2026-02-26T09:20+0300

мнения аналитиков

evraz steel building

бизнес

новосибирск

недвижимость

сталь

металлопрокат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867813767.jpg?1772086800

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Последние годы стали серьёзным испытанием для стального строительства России. Геополитическая нестабильность, санкционное давление, высокая ключевая ставка, рост себестоимости и сдержанный внутренний спрос привели к отсутствию роста в 2025 году и усилили риски кризисных сценариев в 2026-м.Что меняется в кризисВ 2025 году рынок стального строительства в значительной степени держался за счёт проектов, запущенных ранее, а текущий спад связан с тем, что эти проекты завершились. Новые проекты в заметном объёме начнут появляться лишь к концу 2026 года. По рыночным наблюдениям, период спада может продлиться порядка 8–10 месяцев. В целом 2026 год по своей динамике, скорее всего, будет напоминать кризисный сценарий 2008 года — сдержанный спрос, осторожные инвестиции и высокая чувствительность бизнеса к стоимости капитала. На этом временном отрезке отрасли фактически необходимо найти ресурс для выживания и сохранения производственного потенциала.Если говорить конкретно о сегменте заводов металлоконструкций, то Evraz Steel Building видит сокращение числа участников рынка. За последние месяцы 2025 года в России прекратили деятельность порядка 80 предприятий, занимавшихся производством металлоконструкций — фактически за один квартал. В Новосибирске только за декабрь 2025 года с рынка ушли шесть заводов. Это были небольшие и средние предприятия с объёмами производства 100–250 тонн в месяц — не системообразующие игроки, но действующие производственные площадки, обеспечивавшие занятость и налоговые поступления. Предприятия не выдержали спада, поскольку их бизнес-модель была ориентирована преимущественно на разовые и эпизодические заказы.Виды заказчиков в стальном строительствеЗаказчиков условно можно разделить на три категории. Первые — разовые: они реализуют единичные проекты и в случае ухудшения экономической конъюнктуры, как правило, полностью приостанавливают инвестиции. Вторые — эпизодические: они выходят на рынок нерегулярно, раз в несколько месяцев. В кризис такие заказчики либо уходят с рынка, либо существенно сокращают объёмы закупок. И третья категория — системные заказчики. Это компании с постоянным, прогнозируемым потоком заказов, долгосрочными инвестиционными программами и диверсифицированным отраслевым портфелем. Именно эта диверсификация позволяет игрокам адаптироваться к рыночным вызовам и перераспределять загрузку между сегментами, где спрос сохраняется даже в сложные периоды. Evraz Steel Building работает в энергетике, нефтегазовом секторе, сложной промышленной инфраструктуре — отраслях, которые не могут полностью остановить инвестиции. По этой причине компания является системным заказчиком для заводов металлоконструкций даже в кризисных условиях.Когда рынок входит в фазу спада, разовые и эпизодические заказчики практически исчезают. В этот момент остаются только системные игроки — и именно они начинают формировать правила. Системные заказчики в первую очередь выбирают партнёров, которые работали с ними и в период роста, понимая ценность стабильной загрузки даже при более низкой марже. В стальном строительстве это, как правило, заводы металлоконструкций с взвешенной стратегией: около 50% портфеля они формируют за счёт системного заказчика, обеспечивая базовую загрузку и покрытие постоянных затрат, а оставшуюся часть — за счёт эпизодических и разовых контрактов, где возможна более высокая доходность. Такая модель позволяет им не зависеть от рыночных "всплесков", устойчиво проходить периоды волатильности и сохранять производственную и финансовую стабильность.Как системные заказчики развивают рынокСистемный заказчик, как правило, отбирает партнёров по определённым критериям — технологическому уровню, качеству, соответствию требованиям конкретных проектов. Получается, что предприятия, находящиеся в таком пуле, имеют более высокие шансы пройти кризис. Чем крупнее и устойчивее системный заказчик, тем выше его требования к партнёрам — как с точки зрения технологического оснащения, так и с точки зрения качества, дисциплины исполнения, управляемости процессов и культуры производства. Соответственно, такой заказчик более системно подходит к работе с рынком и к развитию партнёрской базы. Evraz Steel Building не навязывает развитие как обязательное условие. Однако очевидно, что более технологически развитые предприятия получают доступ к более сложным и, как следствие, более дорогим проектам.За последние два года порядка десяти заводов в пуле компании фактически удвоили свои мощности. Конкретный пример — предприятие в Волжском увеличило объём выпуска с 100 до 250 тонн в месяц. Это результат инвестиций в оборудование, инфраструктуру и персонал, которые осуществлялись при нашем регулярном технологическом сопровождении. В целом, тем 60–70 заводам металлоконструкций, с которыми у нас выстроено постоянное партнёрское взаимодействие, проходить сложные периоды объективно проще — за счёт стабильной загрузки, планируемых объёмов и понятных требований. Всё это учётом того, что всего в России работают немногим больше 350 заводов. Кроме того, у Evraz Steel Building одна из сильнейших в стране технологических экспертиз в сегменте металлоконструкций, и компания осознанно делится ею с теми, кто готов развиваться. Для этого выстроены программы обучения и сопровождения.Если ключевая ставка снизитсяПока ключевая ставка не приблизится к уровню 12%, говорить о полноценном восстановлении рынка не приходится. Снижение ставки до 15,5% расширяет круг компаний, способных инвестировать, но не приводит к резкому росту спроса. Высокомаржинальные проекты — с рентабельностью порядка 25% — всегда составляли ограниченный сегмент. Эти компании продолжали инвестировать даже при ставке 21–22%. Сейчас к инвестициям могут возвращаться предприятия с рентабельностью 14–16% — прежде всего в энергетике, нефтегазовом секторе, металлургии. Однако основная часть рынка по-прежнему работает с маржинальностью 7–10%, и для неё условия остаются сложными.Рассчитывать на быстрое возвращение разовых и эпизодических заказчиков не стоит. Восстановление инвестиционной активности — это инерционный процесс, требующий времени и баланса между мерами господдержки и реальными возможностями бизнеса. В текущей ситуации компании адаптируются к новым условиям, фокусируясь на устойчивых моделях работы. И там, где системный заказчик способен обеспечить предсказуемую загрузку, выигрывает не только он сам, но и вся цепочка партнёров, работающих вместе с ним.Как итог, в условиях затяжной турбулентности и сжатия инвестиционного спроса устойчивость промышленного рынка определяется не разовыми сделками, а наличием системных заказчиков с прогнозируемой загрузкой и долгосрочной логикой работы. Именно таким заказчиком является Evraz Steel Building.Автор - Евгений Самарин, заместитель управляющего директора Evraz Steel Building по взаимодействию с рынком металлоконструкций

https://1prime.ru/20251114/evraz-864508239.html

https://1prime.ru/20250218/vyruchka-855038894.html

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Евгений Самарин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862718255_0:129:1025:1153_100x100_80_0_0_65d6dfc40864c48a14f840fbf474c703.jpg

Евгений Самарин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862718255_0:129:1025:1153_100x100_80_0_0_65d6dfc40864c48a14f840fbf474c703.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Самарин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862718255_0:129:1025:1153_100x100_80_0_0_65d6dfc40864c48a14f840fbf474c703.jpg

мнения аналитиков, evraz steel building, бизнес, новосибирск, недвижимость, сталь, металлопрокат