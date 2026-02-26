https://1prime.ru/20260226/fas-867837357.html
ФАС и ЦБ напомнили о заемщикам о праве на выбор страховщика
2026-02-26T11:03+0300
экономика
бизнес
финансы
банки
банк россии
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861637654_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5c15c92dd656ab18485837948cac5496.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба и Банк России напомнили о праве заемщиков на выбор страховщика, указав на недопустимость ситуаций, когда банк навязывает потребителю конкретную компанию, сообщает ФАС. "ФАС и Банк России напомнили о праве заемщиков на выбор страховой компании. Ведомства направили финансовым организациям совместное письмо в целях предупреждения нарушений прав потребителей финансовых услуг и требований закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении. Регуляторы напомнили о недопустимости ситуаций, когда банк навязывает потребителю конкретную страховую компанию. Также запрещается устанавливать разные процентные ставки по кредиту в зависимости от выбранного страховщика или предоставлять любые преимущества только тем заемщикам, которые купили полис у рекомендованной банком страховой компании. ФАС и Банк России подчеркивают, что потребитель имеет право самостоятельно выбрать любую страховую компанию из числа соответствующих критериям банка, а также может сменить ее в любой момент в течение срока действия кредита. Отмечается, что решение о принятии страховки рекомендуется направить клиенту в течение семи рабочих дней с момента подачи документов, при этом отказ следует мотивировать. Если банк отклонил договор и повысил процентную ставку, потребитель вправе предоставить новый полис, и при его соответствии требованиям банку рекомендовано снизить ставку обратно. Кроме того, ФАС и Банк России рекомендуют банкам упростить процедуру аккредитации страховщиков и автоматически допускать к работе тех, у кого есть кредитный рейтинг. В этом случае банки могут самостоятельно определить для себя допустимую рейтинговую шкалу, но линия отсечки не может проходить выше значения "А-". Это позволит расширить выбор страховых организаций и будет способствовать снижению стоимости полисов для потребителей, поясняется в сообщении ФАС.
https://1prime.ru/20260220/fas--867664623.html
