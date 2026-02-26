Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о переплате за газ из-за ошибки - 26.02.2026
Россиян предупредили о переплате за газ из-за ошибки
Россиян предупредили о переплате за газ из-за ошибки
Из-за какой ошибки можно переплатить за газ, рассказала агентству "Прайм" Юлия Коваленко, замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова. | 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Из-за какой ошибки можно переплатить за газ, рассказала агентству "Прайм" Юлия Коваленко, замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова.Согласно п. 55 Правил №354 (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011), плата за газ осуществляется по счетчику или по нормативам по количеству прописанных лиц. Жилинспекция фиксирует переплаты, когда данные о проживающих не обновлены."Если приборов учета нет, расчет идет по прописке. Но дети/родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы — отсюда может возникнуть переплата", — объясняет Коваленко."Чтобы избежать переплат, важно своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании", — добавляет эксперт.Но если такая ситуация произошла, необходимо запросить выписку из домовой книги и подать ее в УК или ресурсоснабжающую организацию которая сделает перерасчет, заключила она.
Россиян предупредили о переплате за газ из-за ошибки

Экономист Коваленко объяснила, как избежать переплаты за газ из-за ошибки

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Из-за какой ошибки можно переплатить за газ, рассказала агентству "Прайм" Юлия Коваленко, замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Согласно п. 55 Правил №354 (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011), плата за газ осуществляется по счетчику или по нормативам по количеству прописанных лиц. Жилинспекция фиксирует переплаты, когда данные о проживающих не обновлены.
"Если приборов учета нет, расчет идет по прописке. Но дети/родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы — отсюда может возникнуть переплата", — объясняет Коваленко.
"Чтобы избежать переплат, важно своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании", — добавляет эксперт.
Но если такая ситуация произошла, необходимо запросить выписку из домовой книги и подать ее в УК или ресурсоснабжающую организацию которая сделает перерасчет, заключила она.
 
