https://1prime.ru/20260226/gaz-867814333.html

Россиян предупредили о переплате за газ из-за ошибки

Россиян предупредили о переплате за газ из-за ошибки - 26.02.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о переплате за газ из-за ошибки

Из-за какой ошибки можно переплатить за газ, рассказала агентству "Прайм" Юлия Коваленко, замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова. | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T02:02+0300

2026-02-26T02:02+0300

2026-02-26T02:02+0300

экономика

общество

рэу им. г.в.плеханова

жкх

платежки за жкх

газ

бытовой газ

юлия коваленко

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Из-за какой ошибки можно переплатить за газ, рассказала агентству "Прайм" Юлия Коваленко, замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова.Согласно п. 55 Правил №354 (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011), плата за газ осуществляется по счетчику или по нормативам по количеству прописанных лиц. Жилинспекция фиксирует переплаты, когда данные о проживающих не обновлены."Если приборов учета нет, расчет идет по прописке. Но дети/родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы — отсюда может возникнуть переплата", — объясняет Коваленко."Чтобы избежать переплат, важно своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании", — добавляет эксперт.Но если такая ситуация произошла, необходимо запросить выписку из домовой книги и подать ее в УК или ресурсоснабжающую организацию которая сделает перерасчет, заключила она.

https://1prime.ru/20260217/rossija-867550568.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рэу им. г.в.плеханова, жкх, платежки за жкх, газ, бытовой газ, юлия коваленко