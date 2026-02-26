https://1prime.ru/20260226/gaz-867814333.html
Россиян предупредили о переплате за газ из-за ошибки
Россиян предупредили о переплате за газ из-за ошибки - 26.02.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили о переплате за газ из-за ошибки
Из-за какой ошибки можно переплатить за газ, рассказала агентству "Прайм" Юлия Коваленко, замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T02:02+0300
2026-02-26T02:02+0300
2026-02-26T02:02+0300
экономика
общество
рэу им. г.в.плеханова
жкх
платежки за жкх
газ
бытовой газ
юлия коваленко
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Из-за какой ошибки можно переплатить за газ, рассказала агентству "Прайм" Юлия Коваленко, замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова.Согласно п. 55 Правил №354 (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011), плата за газ осуществляется по счетчику или по нормативам по количеству прописанных лиц. Жилинспекция фиксирует переплаты, когда данные о проживающих не обновлены."Если приборов учета нет, расчет идет по прописке. Но дети/родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы — отсюда может возникнуть переплата", — объясняет Коваленко."Чтобы избежать переплат, важно своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании", — добавляет эксперт.Но если такая ситуация произошла, необходимо запросить выписку из домовой книги и подать ее в УК или ресурсоснабжающую организацию которая сделает перерасчет, заключила она.
https://1prime.ru/20260217/rossija-867550568.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рэу им. г.в.плеханова, жкх, платежки за жкх, газ, бытовой газ, юлия коваленко
Экономика, Общество , РЭУ им. Г.В.Плеханова, ЖКХ, платежки за ЖКХ, Газ, бытовой газ, Юлия Коваленко
Россиян предупредили о переплате за газ из-за ошибки
Экономист Коваленко объяснила, как избежать переплаты за газ из-за ошибки
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Из-за какой ошибки можно переплатить за газ, рассказала агентству "Прайм" Юлия Коваленко, замруководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В России могут упростить перерасчет платы за некачественные услуги ЖКХ
Согласно п. 55 Правил №354 (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011), плата за газ осуществляется по счетчику или по нормативам по количеству прописанных лиц. Жилинспекция фиксирует переплаты, когда данные о проживающих не обновлены.
"Если приборов учета нет, расчет идет по прописке. Но дети/родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы — отсюда может возникнуть переплата", — объясняет Коваленко.
"Чтобы избежать переплат, важно своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании", — добавляет эксперт.
Но если такая ситуация произошла, необходимо запросить выписку из домовой книги и подать ее в УК или ресурсоснабжающую организацию которая сделает перерасчет, заключила она.