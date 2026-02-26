Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в МФО - 26.02.2026
В ГД предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в МФО
В ГД предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в МФО
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в микрофинансовых организациях (МФО) с 0,8% до 0,1% в день и уменьшить максимальный размер займа для физических лиц с одного миллиона рублей до 100 тысяч рублей. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Авторами инициативы выступили Юрий Афонин, Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается: снижение максимальной процентной ставки с 0,8% д о 0,1% в день, уменьшение максимального размера займа с 1 миллиона рублей до 100 тысяч рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов инициативы, это поможет гражданам, которые вынуждены обращаться в микрофинансовые организации, защитить их права и не попасть в долговую кабалу из-за непрозрачных условий получения займа и чрезмерно высоких процентных ставок. "В МФО люди идут не от хорошей жизни - а чтобы выжить. Зачастую это обычные семьи, которым приходится закрывать заёмными средствами "кассовые разрывы" в своем бюджете ради покупки продуктов и оплаты проезда. Но в итоге небольшие займы "до получки" за короткое время превращаются в большой долг, выплатить который человек просто не в состоянии. И чем дальше, тем хуже ситуация для такого заемщика. Часто все заканчивается банкротством", - сказал Афонин РИА Новости. По его словам, МФО в их нынешнем виде - это жестокий бизнес, где процентные ставки по микрозаймам намного выше банковских. "Согласно действующей редакции закона максимальная процентная ставка по микрозайму - 0,8% в день, а это 292% годовых. То есть занимаешь 100 тысяч, а через год отдаешь 392 тысячи", - добавил депутат.
01:22 26.02.2026
 
В ГД предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в МФО

В ГД предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в МФО до 0,1% в день

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в микрофинансовых организациях (МФО) с 0,8% до 0,1% в день и уменьшить максимальный размер займа для физических лиц с одного миллиона рублей до 100 тысяч рублей.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Авторами инициативы выступили Юрий Афонин, Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается: снижение максимальной процентной ставки с 0,8% д о 0,1% в день, уменьшение максимального размера займа с 1 миллиона рублей до 100 тысяч рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
По мнению авторов инициативы, это поможет гражданам, которые вынуждены обращаться в микрофинансовые организации, защитить их права и не попасть в долговую кабалу из-за непрозрачных условий получения займа и чрезмерно высоких процентных ставок.
"В МФО люди идут не от хорошей жизни - а чтобы выжить. Зачастую это обычные семьи, которым приходится закрывать заёмными средствами "кассовые разрывы" в своем бюджете ради покупки продуктов и оплаты проезда. Но в итоге небольшие займы "до получки" за короткое время превращаются в большой долг, выплатить который человек просто не в состоянии. И чем дальше, тем хуже ситуация для такого заемщика. Часто все заканчивается банкротством", - сказал Афонин РИА Новости.
По его словам, МФО в их нынешнем виде - это жестокий бизнес, где процентные ставки по микрозаймам намного выше банковских.
"Согласно действующей редакции закона максимальная процентная ставка по микрозайму - 0,8% в день, а это 292% годовых. То есть занимаешь 100 тысяч, а через год отдаешь 392 тысячи", - добавил депутат.
 
