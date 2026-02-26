https://1prime.ru/20260226/gd-867827412.html

В ГД предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в МФО

В ГД предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в МФО - 26.02.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в МФО

Депутаты Госдумы предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в микрофинансовых организациях (МФО) с 0,8% до 0,1% в день и уменьшить... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T01:22+0300

2026-02-26T01:22+0300

2026-02-26T01:22+0300

банки

финансы

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867827412.jpg?1772058163

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили снизить максимальную процентную ставку для займов в микрофинансовых организациях (МФО) с 0,8% до 0,1% в день и уменьшить максимальный размер займа для физических лиц с одного миллиона рублей до 100 тысяч рублей. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Авторами инициативы выступили Юрий Афонин, Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается: снижение максимальной процентной ставки с 0,8% д о 0,1% в день, уменьшение максимального размера займа с 1 миллиона рублей до 100 тысяч рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов инициативы, это поможет гражданам, которые вынуждены обращаться в микрофинансовые организации, защитить их права и не попасть в долговую кабалу из-за непрозрачных условий получения займа и чрезмерно высоких процентных ставок. "В МФО люди идут не от хорошей жизни - а чтобы выжить. Зачастую это обычные семьи, которым приходится закрывать заёмными средствами "кассовые разрывы" в своем бюджете ради покупки продуктов и оплаты проезда. Но в итоге небольшие займы "до получки" за короткое время превращаются в большой долг, выплатить который человек просто не в состоянии. И чем дальше, тем хуже ситуация для такого заемщика. Часто все заканчивается банкротством", - сказал Афонин РИА Новости. По его словам, МФО в их нынешнем виде - это жестокий бизнес, где процентные ставки по микрозаймам намного выше банковских. "Согласно действующей редакции закона максимальная процентная ставка по микрозайму - 0,8% в день, а это 292% годовых. То есть занимаешь 100 тысяч, а через год отдаешь 392 тысячи", - добавил депутат.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы