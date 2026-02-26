Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили повысить компенсации при расселении аварийного жилья - 26.02.2026
В ГД предложили повысить компенсации при расселении аварийного жилья
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили повысить компенсации при расселении аварийного жилья и расширить права жителей аварийных домов. | 26.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили повысить компенсации при расселении аварийного жилья и расширить права жителей аварийных домов. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Авторами инициативы выступили лидер партии, руководитель думской фракции Сергей Миронов и глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить требование к определению размера возмещения: он не может быть ниже средней рыночной стоимости жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном в том же населенном пункте, аналогичного по общей площади изымаемому жилому помещению. Реализация данного предложения позволит обеспечить собственника изымаемого жилого помещения в аварийном многоквартирном доме аналогичным жилым помещением", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что законопроект направлен на защиту жилищных прав граждан при расселении аварийных домов, он дополняет Жилищный кодекс РФ двумя важными нормами. "Первая гарантирует людям достойные компенсации на приобретение нового жилья. Сейчас компенсации учитывают рыночную стоимость прежнего жилья, но цена квартир в аварийных домах - ниже рынка. В итоге и выплаты люди получают заниженные, их часто не хватает на новую квартиру. Наш законопроект гласит, что размер возмещения не может быть ниже средней рыночной стоимости жилья той же площади, в многоквартирных домах, расположенных в том же населенном пункте. То есть за основу берутся реальные цены рынка, а не аварийных квартир. При таком подходе компенсации вырастут, и граждане смогут покупать новое жилье без доплат", - уточнил политик. Другая норма законопроекта, по его словам, гарантирует переселенцам из аварийных домов право выбора – между компенсацией и новым жильем. "Сейчас людям гарантируется только денежное возмещение. Новое жилье в теории могут предложить, но лишь по усмотрению чиновников. Считаем, что гражданам надо позволить выбирать: хотят они получить деньги или новую квартиру. И чиновники будут обязаны принять этот выбор. Такая норма также расширит права собственников при расселении аварийного жилья", - добавил Миронов.
