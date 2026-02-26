https://1prime.ru/20260226/genprokuror-867826744.html
Генпрокурор Венесуэлы подал в отставку
Генпрокурор Венесуэлы подал в отставку - 26.02.2026, ПРАЙМ
Генпрокурор Венесуэлы подал в отставку
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, а также омбудсмен Альфредо Руис подали в отставку, сообщили в Национальной ассамблее Венесуэлы. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T00:31+0300
2026-02-26T00:31+0300
2026-02-26T00:31+0300
экономика
общество
мировая экономика
венесуэла
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867826744.jpg?1772055080
МЕХИКО, 26 фев - ПРАЙМ. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, а также омбудсмен Альфредо Руис подали в отставку, сообщили в Национальной ассамблее Венесуэлы.
"Национальная ассамблея получила обращения,... подписанные, во-первых, гражданином Тареком Уильямом Саабом, посредством чего он просит об отставке с должности генерального прокурора республики. Во-вторых, гражданином Альфредо Руисом Ангуло, посредством чего он просит об отставке с должности народного защитника", - сообщила секретарь ассамблеи в ходе очередной сессии. Трансляция заседания ведется в YouTube-канале парламента.
В связи с прошениями об отставке Национальная ассамблея срочно включила в повестку дня рассмотрение назначения комиссии для оценки кандидатов на пост генерального прокурора и омбудсмена.
Юрист и политик Тарек Сааб занимал пост генерального прокурора Венесуэлы с августа 2017 года, а ранее был депутатом ассамблеи, губернатором штата Ансоатеги и омбудсменом Венесуэлы. Нынешний срок его полномочий истекает в октябре 2031 года.
Его деятельность на посту генпрокурора сопровождалась громкими делами против представителей оппозиции, а также расследованиями коррупции в нефтяной отрасли и государственных структурах. В отношении Сааба действуют санкции США и других западных стран "за подрыв демократии и нарушение верховенства закона".
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, венесуэла, сша
Экономика, Общество , Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США
Генпрокурор Венесуэлы подал в отставку
Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб и омбудсмен Альфредо Руис подали в отставку
МЕХИКО, 26 фев - ПРАЙМ. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, а также омбудсмен Альфредо Руис подали в отставку, сообщили в Национальной ассамблее Венесуэлы.
"Национальная ассамблея получила обращения,... подписанные, во-первых, гражданином Тареком Уильямом Саабом, посредством чего он просит об отставке с должности генерального прокурора республики. Во-вторых, гражданином Альфредо Руисом Ангуло, посредством чего он просит об отставке с должности народного защитника", - сообщила секретарь ассамблеи в ходе очередной сессии. Трансляция заседания ведется в YouTube-канале парламента.
В связи с прошениями об отставке Национальная ассамблея срочно включила в повестку дня рассмотрение назначения комиссии для оценки кандидатов на пост генерального прокурора и омбудсмена.
Юрист и политик Тарек Сааб занимал пост генерального прокурора Венесуэлы с августа 2017 года, а ранее был депутатом ассамблеи, губернатором штата Ансоатеги и омбудсменом Венесуэлы. Нынешний срок его полномочий истекает в октябре 2031 года.
Его деятельность на посту генпрокурора сопровождалась громкими делами против представителей оппозиции, а также расследованиями коррупции в нефтяной отрасли и государственных структурах. В отношении Сааба действуют санкции США и других западных стран "за подрыв демократии и нарушение верховенства закона".