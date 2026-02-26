Генпрокурор Венесуэлы подал в отставку

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-26T00:31+0300
2026-02-26T00:31+0300
МЕХИКО, 26 фев - ПРАЙМ. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, а также омбудсмен Альфредо Руис подали в отставку, сообщили в Национальной ассамблее Венесуэлы. "Национальная ассамблея получила обращения,... подписанные, во-первых, гражданином Тареком Уильямом Саабом, посредством чего он просит об отставке с должности генерального прокурора республики. Во-вторых, гражданином Альфредо Руисом Ангуло, посредством чего он просит об отставке с должности народного защитника", - сообщила секретарь ассамблеи в ходе очередной сессии. Трансляция заседания ведется в YouTube-канале парламента. В связи с прошениями об отставке Национальная ассамблея срочно включила в повестку дня рассмотрение назначения комиссии для оценки кандидатов на пост генерального прокурора и омбудсмена. Юрист и политик Тарек Сааб занимал пост генерального прокурора Венесуэлы с августа 2017 года, а ранее был депутатом ассамблеи, губернатором штата Ансоатеги и омбудсменом Венесуэлы. Нынешний срок его полномочий истекает в октябре 2031 года. Его деятельность на посту генпрокурора сопровождалась громкими делами против представителей оппозиции, а также расследованиями коррупции в нефтяной отрасли и государственных структурах. В отношении Сааба действуют санкции США и других западных стран "за подрыв демократии и нарушение верховенства закона".
00:31 26.02.2026
 
МЕХИКО, 26 фев - ПРАЙМ. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, а также омбудсмен Альфредо Руис подали в отставку, сообщили в Национальной ассамблее Венесуэлы.
"Национальная ассамблея получила обращения,... подписанные, во-первых, гражданином Тареком Уильямом Саабом, посредством чего он просит об отставке с должности генерального прокурора республики. Во-вторых, гражданином Альфредо Руисом Ангуло, посредством чего он просит об отставке с должности народного защитника", - сообщила секретарь ассамблеи в ходе очередной сессии. Трансляция заседания ведется в YouTube-канале парламента.
В связи с прошениями об отставке Национальная ассамблея срочно включила в повестку дня рассмотрение назначения комиссии для оценки кандидатов на пост генерального прокурора и омбудсмена.
Юрист и политик Тарек Сааб занимал пост генерального прокурора Венесуэлы с августа 2017 года, а ранее был депутатом ассамблеи, губернатором штата Ансоатеги и омбудсменом Венесуэлы. Нынешний срок его полномочий истекает в октябре 2031 года.
Его деятельность на посту генпрокурора сопровождалась громкими делами против представителей оппозиции, а также расследованиями коррупции в нефтяной отрасли и государственных структурах. В отношении Сааба действуют санкции США и других западных стран "за подрыв демократии и нарушение верховенства закона".
 
