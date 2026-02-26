В Германии прошли масштабные обыски у подозреваемых в разжигании ненависти

https://1prime.ru/20260226/germanija-867829449.html

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Масштабные обыски у подозреваемых в разжигании ненависти в интернете прошли в среду по всей Германии, пишет портал tagesschau со ссылкой на федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ. "Во всех 16 федеральных землях сотрудники полиции провели обыски в домах, по итогам которых завели уголовные дела", - говорится в материале издания. Портал отмечает, что правоохранители до проведения обысков выявили в различных соцсетях публикации с признаками разжигания ненависти, использования символики антиконституционных и террористических организаций, а также одобрения и поощрения преступлений и оскорбления против ряда чиновников и политиков. Согласно ведомству уголовной полиции, среди подозреваемых есть приверженцы различных идеологий. Правоохранители подчеркивают, что обыски направлены на "повышение осведомленности" подозреваемых, многих из которых уже привлекали за публикацию противоречащего законам страны контента. Так, полиция обыскала дом жителя федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, опубликовавшего смонтированное видео, на котором канцлера Германии Фридриха Мерца расстреливают из винтовки. В 2024 году полиция провела обыск в квартире немецкого пенсионера, который ранее в своем аккаунте в социальной сети X опубликовал мем другого пользователя, изображавший тогдашнего министра экономики ФРГ Роберта Хабека с подписью Schwachkopf ("идиот"), при этом делалась отсылка к бренду средств для волос Schwarzkopf Professional. Пожилого мужчину приговорили к денежному штрафу за использование символики антиконституционных и террористических организаций, а также за разжигание ненависти.

