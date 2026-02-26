https://1prime.ru/20260226/gost--867834838.html
В России появится ГОСТ на пиво
В России появится ГОСТ на пиво - 26.02.2026, ПРАЙМ
В России появится ГОСТ на пиво
Новый ГОСТ на пиво, включая безалкогольное, появится в России в 2027 году, следует из документа Роскачества, который изучило РИА Новости. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T08:53+0300
2026-02-26T08:53+0300
2026-02-26T08:53+0300
экономика
бизнес
гост
https://cdnn.1prime.ru/img/83483/50/834835063_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_702dd1fa959cecd9aee43af09309e931.jpg
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Новый ГОСТ на пиво, включая безалкогольное, появится в России в 2027 году, следует из документа Роскачества, который изучило РИА Новости. Текущий стандарт предполагает использование только пшеничного и ячменного солода. В пиве их доля должна быть не меньше 80%. Новый национальный стандарт, который заработает в 2027 году, предлагает использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды. Кроме того, новый ГОСТ уточняет термин "пиво", теперь под ним понимается "пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной (исправленной) питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок". Также появилось определение безалкогольного пива, под которым понимается пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта не более 0,5%, а также безалкогольного пшеничного пива.
https://1prime.ru/20260215/postavki-867492317.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83483/50/834835063_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_2880f43e2876ab7bb3fe52c0492fed26.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, гост
В России появится ГОСТ на пиво
В России появится новый ГОСТ на пиво в 2027 году
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Новый ГОСТ на пиво, включая безалкогольное, появится в России в 2027 году, следует из документа Роскачества, который изучило РИА Новости.
Текущий стандарт предполагает использование только пшеничного и ячменного солода. В пиве их доля должна быть не меньше 80%. Новый национальный стандарт, который заработает в 2027 году, предлагает использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.
Кроме того, новый ГОСТ уточняет термин "пиво", теперь под ним понимается "пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной (исправленной) питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок".
Также появилось определение безалкогольного пива, под которым понимается пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта не более 0,5%, а также безалкогольного пшеничного пива.
Поставки пива из ЕС пива в Россию сократились до минимума с 2011 года