Сбербанк дал прогноз по инфляции в России в 2026 году

Сбербанк дал прогноз по инфляции в России в 2026 году

2026-02-26T13:51+0300

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает инфляцию в России в текущем году на уровне 5-6%, прогнозирует темп роста ВВП по итогам года в 1-1,5%, свидетельствуют данные презентации главы "Сбера" Германа Грефа. Также, согласно презентации, "Сбер" ожидает рентабельность собственных средств в 2026 году на уровне 22% и прогнозирует достаточность общего капитала Н20.0 за год на уровне 13,3%. Прогноз средней чистой процентной маржи Сбербанка составляет в 2026 году порядка 5,9%. Прогноз стоимости риска на 2026 год - менее 1,4%.

