Сбербанк дал прогноз по инфляции в России в 2026 году
Сбербанк дал прогноз по инфляции в России в 2026 году - 26.02.2026, ПРАЙМ
Сбербанк дал прогноз по инфляции в России в 2026 году
Сбербанк ожидает инфляцию в России в текущем году на уровне 5-6%, прогнозирует темп роста ВВП по итогам года в 1-1,5%, свидетельствуют данные презентации главы... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T13:51+0300
2026-02-26T13:51+0300
экономика
финансы
банки
герман греф
сбербанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает инфляцию в России в текущем году на уровне 5-6%, прогнозирует темп роста ВВП по итогам года в 1-1,5%, свидетельствуют данные презентации главы "Сбера" Германа Грефа. Также, согласно презентации, "Сбер" ожидает рентабельность собственных средств в 2026 году на уровне 22% и прогнозирует достаточность общего капитала Н20.0 за год на уровне 13,3%. Прогноз средней чистой процентной маржи Сбербанка составляет в 2026 году порядка 5,9%. Прогноз стоимости риска на 2026 год - менее 1,4%.
13:51 26.02.2026
 
Сбербанк дал прогноз по инфляции в России в 2026 году

Сбербанк ожидает инфляцию в 2026 году на уровне 5-6 процентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Логотип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - 26.02.2026
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает инфляцию в России в текущем году на уровне 5-6%, прогнозирует темп роста ВВП по итогам года в 1-1,5%, свидетельствуют данные презентации главы "Сбера" Германа Грефа.
Также, согласно презентации, "Сбер" ожидает рентабельность собственных средств в 2026 году на уровне 22% и прогнозирует достаточность общего капитала Н20.0 за год на уровне 13,3%.
Прогноз средней чистой процентной маржи Сбербанка составляет в 2026 году порядка 5,9%.
Прогноз стоимости риска на 2026 год - менее 1,4%.
"Сбер" улучшил прогноз роста депозитов физлиц в банках
13:26
 
