Греф назвал уровень ключевой ставки для сбалансированной экономики
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) и ключевая ставка Банка России на уровне 12% годовых позволят сбалансировать движение экономики и ускорить рост инвестиционной активности, считает глава "Сбера" Герман Греф. "Мы пытались понять, при какой ключевой ставке может произойти некое замещение тенденции от падения к небольшому росту инвестиционной активности. По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12% годовых, поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики", - сказал он в ходе звонка с аналитиками и журналистами по отчетности МСФО. Греф пояснил, что Банк России вследствие замедления инфляции начал цикл снижения ставок. "Мы видим, что уже первый цикл снижения отражается на кредитной активности, но пока этого импульса недостаточно - динамика инвестиций три квартала подряд показывает отрицательный рост. Дальнейшее снижение ДКП, на наш взгляд, может позволить остановить это замедление", - пояснил он. Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%.
14:39 26.02.2026
 
Греф назвал уровень ключевой ставки для сбалансированной экономики

Греф: ключевая ставка на уровне 12% позволит сбалансировать движение экономики

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Герман Греф
Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) и ключевая ставка Банка России на уровне 12% годовых позволят сбалансировать движение экономики и ускорить рост инвестиционной активности, считает глава "Сбера" Герман Греф.
"Мы пытались понять, при какой ключевой ставке может произойти некое замещение тенденции от падения к небольшому росту инвестиционной активности. По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12% годовых, поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики", - сказал он в ходе звонка с аналитиками и журналистами по отчетности МСФО.
Греф пояснил, что Банк России вследствие замедления инфляции начал цикл снижения ставок. "Мы видим, что уже первый цикл снижения отражается на кредитной активности, но пока этого импульса недостаточно - динамика инвестиций три квартала подряд показывает отрицательный рост. Дальнейшее снижение ДКП, на наш взгляд, может позволить остановить это замедление", - пояснил он.
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%.
