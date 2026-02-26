https://1prime.ru/20260226/gref-867843774.html
Греф назвал уровень ключевой ставки для сбалансированной экономики
Греф назвал уровень ключевой ставки для сбалансированной экономики - 26.02.2026, ПРАЙМ
Греф назвал уровень ключевой ставки для сбалансированной экономики
Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) и ключевая ставка Банка России на уровне 12% годовых позволят сбалансировать движение экономики и ускорить | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T14:39+0300
2026-02-26T14:39+0300
2026-02-26T14:39+0300
экономика
финансы
банки
герман греф
https://cdnn.1prime.ru/img/77533/91/775339100_0:76:1501:920_1920x0_80_0_0_511818939ad1e3e9af987da60dff9ea6.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) и ключевая ставка Банка России на уровне 12% годовых позволят сбалансировать движение экономики и ускорить рост инвестиционной активности, считает глава "Сбера" Герман Греф. "Мы пытались понять, при какой ключевой ставке может произойти некое замещение тенденции от падения к небольшому росту инвестиционной активности. По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12% годовых, поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики", - сказал он в ходе звонка с аналитиками и журналистами по отчетности МСФО. Греф пояснил, что Банк России вследствие замедления инфляции начал цикл снижения ставок. "Мы видим, что уже первый цикл снижения отражается на кредитной активности, но пока этого импульса недостаточно - динамика инвестиций три квартала подряд показывает отрицательный рост. Дальнейшее снижение ДКП, на наш взгляд, может позволить остановить это замедление", - пояснил он. Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%.
https://1prime.ru/20260225/postupleniya-867811985.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77533/91/775339100_86:0:1413:995_1920x0_80_0_0_64ac1523d5964e1745e4c630a967dea4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, герман греф
Экономика, Финансы, Банки, Герман Греф
Греф назвал уровень ключевой ставки для сбалансированной экономики
Греф: ключевая ставка на уровне 12% позволит сбалансировать движение экономики
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) и ключевая ставка Банка России на уровне 12% годовых позволят сбалансировать движение экономики и ускорить рост инвестиционной активности, считает глава "Сбера" Герман Греф.
"Мы пытались понять, при какой ключевой ставке может произойти некое замещение тенденции от падения к небольшому росту инвестиционной активности. По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12% годовых, поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики", - сказал он в ходе звонка с аналитиками и журналистами по отчетности МСФО.
Греф пояснил, что Банк России вследствие замедления инфляции начал цикл снижения ставок. "Мы видим, что уже первый цикл снижения отражается на кредитной активности, но пока этого импульса недостаточно - динамика инвестиций три квартала подряд показывает отрицательный рост. Дальнейшее снижение ДКП, на наш взгляд, может позволить остановить это замедление", - пояснил он.
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%.
Греф назвал сумму поступлений в бюджет России от Сбербанка в 2025 году