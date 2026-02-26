Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф озвучил личный прогноз по курсу доллара - 26.02.2026
Греф озвучил личный прогноз по курсу доллара
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Глава "Сбера" Герман Греф озвучил официальный прогноз банка по курсу доллара на текущий год - он составляет 85-90 рублей, а его "личный" курс на конец года - 95-100 рублей за доллар. "Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям. Потому что в прошлом году у нас платежный баланс 40 миллиардов (долларов - ред.). В этом году он, очевидно, будет ниже, по прогнозам, до 10 (миллиардов долларов - ред.)", - сказал он в ходе звонка с аналитиками и журналистами. "Иметь курс 80 (рублей за доллар - ред.) плюс-минус при таких параметрах, это будет, очевидно, невероятно, если это произойдет. Нельзя ничего исключать, но это против всего - теории, логики, практики и так далее. Официальный прогноз "Сбера" по курсу рубля 85-90, но мой личный курс на конец года - 95-100", - продолжил Греф. Глава Сбербанка отметил, что все будет зависеть от политики Центрального банка. "Вы знаете, что вчера наш министр финансов объявил о снижении цены отсечения. И если это будет означать снижение операции зеркалирования, то мы увидим динамику курса уже в самое ближайшее время", - также пояснил он. По мнению Грефа, курс рубля уже со второго квартала должен начать расти. "Параметры, в каком темпе он будет расти, предсказать пока невозможно", подытожил он. Кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти, сообщал накануне министр финансов Антон Силуанов.
15:27 26.02.2026
 
