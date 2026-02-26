Биржевые цены на газ в Европе слабо снижаются

https://1prime.ru/20260226/ice-867836591.html
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга снижаются к расчетной цене среды на 0,4% - до 377,1 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 373,7 доллара (-1,3%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляла 377,1 доллара (-0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 378,5 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
