Британский FTSE 100 и французский CAC 40 вновь обновили рекорды

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 и французский индекс CAC 40 вновь обновили исторические рекорды в начале торгов четверга, поднявшись выше 10 800 пунктов и 8 600 пунктов соответственно, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 11.23 мск британский индекс FTSE 100 слабо снижался на 0,08%, до 10 798,25 пункта, ранее в ходе торгов индекс обновил рекордное значение - теперь это 10 833,75 пункта; французский CAC 40 поднимался на 0,43%, до 8 595,71 пункта, индекс также обновил свое самое высокое значение - 8 600,84 пункта. В то же время немецкий DAX опускался на 0,16%, до 25 132 пунктов.
