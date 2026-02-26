Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский FTSE 100 и французский CAC 40 вновь обновили рекорды - 26.02.2026
Британский FTSE 100 и французский CAC 40 вновь обновили рекорды
Британский FTSE 100 и французский CAC 40 вновь обновили рекорды - 26.02.2026, ПРАЙМ
Британский FTSE 100 и французский CAC 40 вновь обновили рекорды
Британский фондовый индекс FTSE 100 и французский индекс CAC 40 вновь обновили исторические рекорды в начале торгов четверга, поднявшись выше 10 800 пунктов и 8 | 26.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 и французский индекс CAC 40 вновь обновили исторические рекорды в начале торгов четверга, поднявшись выше 10 800 пунктов и 8 600 пунктов соответственно, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 11.23 мск британский индекс FTSE 100 слабо снижался на 0,08%, до 10 798,25 пункта, ранее в ходе торгов индекс обновил рекордное значение - теперь это 10 833,75 пункта; французский CAC 40 поднимался на 0,43%, до 8 595,71 пункта, индекс также обновил свое самое высокое значение - 8 600,84 пункта. В то же время немецкий DAX опускался на 0,16%, до 25 132 пунктов.
11:28 26.02.2026
 
Британский FTSE 100 и французский CAC 40 вновь обновили рекорды

FTSE 100 и CAC 40 обновили исторические рекорды в начале торгов четверга

© flickr.com / jam_90sЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
© flickr.com / jam_90s
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 и французский индекс CAC 40 вновь обновили исторические рекорды в начале торгов четверга, поднявшись выше 10 800 пунктов и 8 600 пунктов соответственно, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 11.23 мск британский индекс FTSE 100 слабо снижался на 0,08%, до 10 798,25 пункта, ранее в ходе торгов индекс обновил рекордное значение - теперь это 10 833,75 пункта; французский CAC 40 поднимался на 0,43%, до 8 595,71 пункта, индекс также обновил свое самое высокое значение - 8 600,84 пункта.
В то же время немецкий DAX опускался на 0,16%, до 25 132 пунктов.
ЭкономикаИндексыТоргиРынокDAX
 
 
