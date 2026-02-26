Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Nikkei на Токийской бирже впервые достиг отметки 59 тысяч пунктов - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/indeks-867829848.html
Индекс Nikkei на Токийской бирже впервые достиг отметки 59 тысяч пунктов
Индекс Nikkei на Токийской бирже впервые достиг отметки 59 тысяч пунктов - 26.02.2026, ПРАЙМ
Индекс Nikkei на Токийской бирже впервые достиг отметки 59 тысяч пунктов
Индекс Nikkei на Токийской бирже с начала торгов впервые достиг отметки 59 тысяч пунктов, следует из данных торгов Токийской биржи, которые есть в распоряжении... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T03:53+0300
2026-02-26T03:53+0300
рынок
торги
япония
nikkei
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867829848.jpg?1772067235
ТОКИО, 26 фев – ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже с начала торгов впервые достиг отметки 59 тысяч пунктов, следует из данных торгов Токийской биржи, которые есть в распоряжении РИА Новости. Индекс Nikkei вырос более чем на 640 пунктов или более чем на 1,1% в первые же минуты торгов и составил 59227,9 пунктов. Это связывают с ростом котировок на Нью-Йоркской бирже, а также с тем, что игроки не ожидают скорого повышения процентных ставок Банком Японии. Это привело к росту заявок на покупку акций.
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, япония, nikkei
Рынок, Торги, ЯПОНИЯ, Nikkei
03:53 26.02.2026
 
Индекс Nikkei на Токийской бирже впервые достиг отметки 59 тысяч пунктов

Индекс Nikkei на Токийской бирже с начала торгов впервые достиг отметки 59 тысяч пунктов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 26 фев – ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже с начала торгов впервые достиг отметки 59 тысяч пунктов, следует из данных торгов Токийской биржи, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Индекс Nikkei вырос более чем на 640 пунктов или более чем на 1,1% в первые же минуты торгов и составил 59227,9 пунктов. Это связывают с ростом котировок на Нью-Йоркской бирже, а также с тем, что игроки не ожидают скорого повышения процентных ставок Банком Японии. Это привело к росту заявок на покупку акций.
 
РынокТоргиЯПОНИЯNikkei
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала