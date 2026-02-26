Индекс Nikkei на Токийской бирже впервые достиг отметки 59 тысяч пунктов

https://1prime.ru/20260226/indeks-867829848.html
ТОКИО, 26 фев – ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже с начала торгов впервые достиг отметки 59 тысяч пунктов, следует из данных торгов Токийской биржи, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Индекс Nikkei вырос более чем на 640 пунктов или более чем на 1,1% в первые же минуты торгов и составил 59227,9 пунктов. Это связывают с ростом котировок на Нью-Йоркской бирже, а также с тем, что игроки не ожидают скорого повышения процентных ставок Банком Японии. Это привело к росту заявок на покупку акций.
