Индия сократила импорт алмазов из России на треть
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Индия по итогам 2025 года уменьшила импорт алмазов из России более чем на треть - до минимума за 15 лет, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Суммарный объем поставок в прошлом году составил 406,1 миллиона долларов, что на 39% меньше, чем за 2024 год. Такая стоимость закупок стала минимальной с 2010 года, тогда она достигала 370,7 миллиона долларов. Объемы импорта за декабрь составили почти 22 миллиона долларов, что в полтора раза больше в месячном выражении и в 2,7 раза меньше в годовом. Больше всего за прошлый год индийцы купили у россиян непромышленных необработанных алмазов (385,4 миллиона) и промышленных алмазов (20,6 миллиона долларов). По итогам года Россия среди главных поставщиков алмазов в Индию опустилась на 7-е с 5-го места. Выше нее расположились ОАЭ (8,47 миллиарда долларов), Гонконг (2,48 миллиарда), Бельгия (1,91 миллиарда), США (1,69 миллиарда), Израиль (488,1 миллиона) и ЮАР (424,3 миллиона).
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Индия по итогам 2025 года уменьшила импорт алмазов из России более чем на треть - до минимума за 15 лет, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Суммарный объем поставок в прошлом году составил 406,1 миллиона долларов, что на 39% меньше, чем за 2024 год. Такая стоимость закупок стала минимальной с 2010 года, тогда она достигала 370,7 миллиона долларов.
Объемы импорта за декабрь составили почти 22 миллиона долларов, что в полтора раза больше в месячном выражении и в 2,7 раза меньше в годовом.
Больше всего за прошлый год индийцы купили у россиян непромышленных необработанных алмазов (385,4 миллиона) и промышленных алмазов (20,6 миллиона долларов).
По итогам года Россия среди главных поставщиков алмазов в Индию опустилась на 7-е с 5-го места. Выше нее расположились ОАЭ (8,47 миллиарда долларов), Гонконг (2,48 миллиарда), Бельгия (1,91 миллиарда), США (1,69 миллиарда), Израиль (488,1 миллиона) и ЮАР (424,3 миллиона).