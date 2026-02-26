https://1prime.ru/20260226/indiya-867835106.html

Россия нарастила импорт фармпродукции из Индии до максимума с 2021 года

Россия нарастила импорт фармпродукции из Индии до максимума с 2021 года - 26.02.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт фармпродукции из Индии до максимума с 2021 года

Поставки фармацевтической продукции из Индии в Россию по итогам прошлого года выросли более чем на 10%, оказавшись на максимумах за четыре года, подсчитало РИА... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T08:55+0300

2026-02-26T08:55+0300

2026-02-26T08:55+0300

экономика

россия

бизнес

индия

рф

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Поставки фармацевтической продукции из Индии в Россию по итогам прошлого года выросли более чем на 10%, оказавшись на максимумах за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Суммарный объем экспорта фармпродукции Индии в РФ за 2025 года достиг 467,3 миллиона долларов – это максимум с 2021 года. По сравнению с 2024 годом стоимость поставок выросла на 11,3%. В декабре экспорт немного сократился: на 4% в месячном и на 2% в годовом выражении - до 36,9 миллиона долларов. Самая большая доля в поставках пришлась на лекарственные средства - 392,8 миллиона долларов за прошлый год (+1,5% к 2024 году). Также в заметных объемах Россия закупала в Индии иммунологические продукты (55,7 миллиона долларов), контрастные препараты рентгенографии (11,8 миллиона), стерильные материалы для швов (2,3 миллиона), оральные контрацептивы (1,5 миллиона), пломбировочные материалы для зубов (1,4 миллиона) и перевязочные материалы (730 тысяч долларов). Среди мировых покупателей индийской фармпродукции Россия в прошлом году заняла 10-е место против 8-го годом ранее. Первыми с большим отрывом стали США (9,7 миллиарда долларов). Также в пятерку вошли Великобритания (783,5 миллиона долларов), ЮАР (675,9 миллиона), Нигерия (636,6 миллиона) и Франция (почти 600 миллионов).

https://1prime.ru/20260225/chay-867825747.html

индия

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, индия, рф, сша