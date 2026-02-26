https://1prime.ru/20260226/iran-867826489.html

Иран и США проведут третий раунд консультаций по ядерной программе

Иран и США проведут третий раунд консультаций по ядерной программе - 26.02.2026, ПРАЙМ

Иран и США проведут третий раунд консультаций по ядерной программе

Представители Тегерана и Вашингтона проведут третий раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве в четверг на фоне неясности, принял президент США... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T00:22+0300

2026-02-26T00:22+0300

2026-02-26T00:22+0300

мировая экономика

энергетика

экономика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

аббас аракчи

стив уиткофф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867826489.jpg?1772054533

ТЕГЕРАН/ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Представители Тегерана и Вашингтона проведут третий раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве в четверг на фоне неясности, принял президент США Дональд Трамп решение об ударах по Ирану или нет. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Как и предыдущие два раунда, прошедшие в Маскате и Женеве, эти переговоры не будут прямыми и пройдут при посредничестве Омана. Незадолго до нового раунда Трамп сообщил, что пока не получил от Ирана заветного обещания никогда не разрабатывать ядерного оружия, несмотря на неоднократные публичные заявления Ирана об отсутствии планов на такие вооружения. Президента США призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем". Иран просигнализировал, что даже "ограниченный удар" США по Ирану исключит возможность дальнейшего ирано-американского диалога. Сейчас в повестке разработка чернового варианта возможного соглашения: глава МИД Ирана обещал представить видение Тегерана будущей договоренности, упомянув, что США также займутся разработкой своего проекта видения сделки. Тегеран на переговорах требует признать за собой право на развитие ядерной отрасли и готов гарантировать ее мирный характер в обмен на снятие санкций США. Вашингтон же придерживается мнения, что иранская ядерная программа вопреки этим заявлениям, возможно, не имеет мирного характера. В этом контексте США требовали от Тегерана отказаться от обогащения урана. Власти Ирана прежде говорили, что отрицательно относятся к подобной идее, но при этом указывали, что готовы к любым проверкам своей ядерной деятельности и снижению степени обогащения урана, близкого к оружейному. Появлялись сообщения и о готовности Ирана вывезти части высокообогащенного урана, а также к экономическому сотрудничеству с США. Однако параметров возможной будущей договоренности пока нет. На данный момент международных соглашений, регулирующих функционирование иранской ядерной программы, нет: заключенный в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или так называемая ядерная сделка, прекратил свое действие в октябре 2025 года. Иран, заявляя о праве на мирный атом, опирается на положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф, мид