СМИ: США пока не согласились на полную отмену санкций против Ирана
2026-02-26T19:51+0300
мировая экономика
женева
сша
иран
БЕЙРУТ, 26 фев - ПРАЙМ. США на переговорах в Женеве пока не дали согласие на полную отмену санкций, введенных против Ирана, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на руководителя своего представительства в Женеве. "Американская сторона пока не согласилась на полную отмену санкций, введенных против Ирана", - цитирует телеканал.
