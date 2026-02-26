Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, готовы ли россияне тратить накопления
Опрос показал, готовы ли россияне тратить накопления
2026-02-26T07:16+0300
2026-02-26T07:31+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Более 40% россиян психологически не готовы тратить свои накопления даже в случае экстренных расходов, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Согласно исследованию, 62% россиян заявили, что регулярно откладывают деньги "на черный день". При этом 41% из них признались, что психологически не готовы использовать накопления даже в случае экстренных расходов - например, на лечение, срочный ремонт или временную потерю дохода", - выяснили аналитики, опросив 3500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Лишь 31% готовы без сожалений использовать отложенные средства в случае необходимости. Еще 28% сообщили, что предпочтут занять деньги у родственников или оформить кредит, чем использовать накопленный резерв. Отдельно аналитики изучили, где именно россияне предпочитают хранить средства "на черный день". Так, 44% держат деньги на банковских вкладах, рассчитывая сохранить доходность и защитить средства от импульсивных трат. Еще 31% используют накопительные счета с возможностью быстрого доступа к средствам. "Около 17% хранят часть "подушки" в наличных рублях либо в иностранной валюте дома, а 8% распределяют резерв между несколькими инструментами, включая облигации и инвестиционные счета", - говорится в исследовании. При этом каждый пятый россиянин признался, что сознательно выбирает инструменты с ограничением на досрочное снятие средств, чтобы снизить соблазн потратить накопления. Директор департамента коммуникационной стратегии "Выберу.ру" Анна Романенко отметила, что в ходе исследования обнаружился парадокс: финансовая подушка создается для снижения тревожности, но фактически сама становится источником стресса. "Почти каждый третий участник опроса признался, что регулярно проверяет размер накоплений и испытывает беспокойство, если сумма уменьшается. Люди копят деньги для ощущения стабильности, но психологически воспринимают их как неприкосновенный запас. В результате даже при объективной необходимости они выбирают заемные средства, а не собственные накопления", - прокомментировала она.
07:16 26.02.2026 (обновлено: 07:31 26.02.2026)
 
Опрос показал, готовы ли россияне тратить накопления

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Более 40% россиян психологически не готовы тратить свои накопления даже в случае экстренных расходов, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Согласно исследованию, 62% россиян заявили, что регулярно откладывают деньги "на черный день". При этом 41% из них признались, что психологически не готовы использовать накопления даже в случае экстренных расходов - например, на лечение, срочный ремонт или временную потерю дохода", - выяснили аналитики, опросив 3500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
Лишь 31% готовы без сожалений использовать отложенные средства в случае необходимости. Еще 28% сообщили, что предпочтут занять деньги у родственников или оформить кредит, чем использовать накопленный резерв.
Отдельно аналитики изучили, где именно россияне предпочитают хранить средства "на черный день". Так, 44% держат деньги на банковских вкладах, рассчитывая сохранить доходность и защитить средства от импульсивных трат. Еще 31% используют накопительные счета с возможностью быстрого доступа к средствам.
"Около 17% хранят часть "подушки" в наличных рублях либо в иностранной валюте дома, а 8% распределяют резерв между несколькими инструментами, включая облигации и инвестиционные счета", - говорится в исследовании.
При этом каждый пятый россиянин признался, что сознательно выбирает инструменты с ограничением на досрочное снятие средств, чтобы снизить соблазн потратить накопления.
Директор департамента коммуникационной стратегии "Выберу.ру" Анна Романенко отметила, что в ходе исследования обнаружился парадокс: финансовая подушка создается для снижения тревожности, но фактически сама становится источником стресса.
"Почти каждый третий участник опроса признался, что регулярно проверяет размер накоплений и испытывает беспокойство, если сумма уменьшается. Люди копят деньги для ощущения стабильности, но психологически воспринимают их как неприкосновенный запас. В результате даже при объективной необходимости они выбирают заемные средства, а не собственные накопления", - прокомментировала она.
 
ЭкономикаФинансы
 
 
Заголовок открываемого материала