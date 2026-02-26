https://1prime.ru/20260226/klepach-867838014.html
Главный экономист ВЭБ предупредил о риске схлопывания ИИ-пузыря в мире
БЕЛОКУРИХА, 26 фев – ПРАЙМ. Есть риск, что акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, могут обвалиться в этом или следующем году, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции. "Есть вероятность, если не в этом году, то в следующем может лопнуть большой пузырь, который связан с акциями компаний, завязанных на искусственный интеллект, поскольку отдача, реальные показатели не соответствуют ожиданиям", - отметил Клепач. Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края.
