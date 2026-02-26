Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главный экономист ВЭБ предупредил о риске схлопывания ИИ-пузыря в мире - 26.02.2026
Главный экономист ВЭБ предупредил о риске схлопывания ИИ-пузыря в мире
Главный экономист ВЭБ предупредил о риске схлопывания ИИ-пузыря в мире - 26.02.2026, ПРАЙМ
Главный экономист ВЭБ предупредил о риске схлопывания ИИ-пузыря в мире
Есть риск, что акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, могут обвалиться в этом или следующем году, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T11:46+0300
2026-02-26T11:46+0300
технологии
рынок
андрей клепач
вэб
https://cdnn.1prime.ru/img/77831/34/778313466_0:84:1500:928_1920x0_80_0_0_edf55cd717296677fcee3387586aec48.jpg
БЕЛОКУРИХА, 26 фев – ПРАЙМ. Есть риск, что акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, могут обвалиться в этом или следующем году, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции. "Есть вероятность, если не в этом году, то в следующем может лопнуть большой пузырь, который связан с акциями компаний, завязанных на искусственный интеллект, поскольку отдача, реальные показатели не соответствуют ожиданиям", - отметил Клепач. Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края.
2026
технологии, рынок, андрей клепач, вэб
Технологии, Рынок, Андрей Клепач, ВЭБ
11:46 26.02.2026
 
Главный экономист ВЭБ предупредил о риске схлопывания ИИ-пузыря в мире

Клепач: акции компаний, связанных с ИИ, могут упасть в этом или следующем году

Андрей Клепач
Андрей Клепач - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Андрей Клепач. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
БЕЛОКУРИХА, 26 фев – ПРАЙМ. Есть риск, что акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, могут обвалиться в этом или следующем году, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции.
"Есть вероятность, если не в этом году, то в следующем может лопнуть большой пузырь, который связан с акциями компаний, завязанных на искусственный интеллект, поскольку отдача, реальные показатели не соответствуют ожиданиям", - отметил Клепач.
Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края.
ТехнологииРынокАндрей КлепачВЭБ
 
 
