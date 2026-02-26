Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы не поддержал запрет штрафов за просрочку по потребкредитам - 26.02.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы не поддержал запрет штрафов за просрочку по потребкредитам
Комитет Госдумы не поддержал запрет штрафов за просрочку по потребкредитам - 26.02.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы не поддержал запрет штрафов за просрочку по потребкредитам
Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект, вводящий временный запрет на начисление штрафов и пеней за... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T11:56+0300
2026-02-26T11:56+0300
экономика
финансы
россия
рф
госдума
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект, вводящий временный запрет на начисление штрафов и пеней за просрочку платежей по потребительским кредитам и займам, в том числе обеспеченных ипотекой. Документ внесен группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой. Он разработан в целях поддержки населения и снижения количества случаев невыполнения обязательств из-за высоких штрафных санкций. Законопроектом предлагается ввести на 2026-2027 годы мораторий на начисление кредитором неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком своих обязательств по договору потребительского кредита (займа), сумма которого не превышает 500 тысяч рублей, в том числе обеспеченному ипотекой на сумму до 12 миллионов рублей. Однако правительство РФ обратило внимание, что предлагаемое регулирование не содержит положений об учете жизненных обстоятельств заемщика, при которых могут не начисляться финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита. Это может привести к тому, что даже платежеспособные заемщики не будут заинтересованы в исполнении своих обязательств по таким договорам, считает кабмин. Кроме того, в целях защиты прав заемщиков законом "О потребительском кредите (займе)" установлены предельные размеры неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком своих обязательств. Также в законе установлен запрет на начисление процентов, неустойки и иных мер ответственности по договору потребительского кредита с высокой процентной ставкой, срок возврата по которому на момент его заключения не превышает года. А с 1 сентября кредитор в случае смерти заемщика не вправе начислять неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита до принятия наследства наследником, но не более шести месяцев со дня открытия наследства, если иное не установлено законодательством РФ или решением суда. Помимо этого, различным категориям заемщиков могут предоставляться кредитные каникул, использование которых может помочь облегчить финансовую нагрузку на них. Таким образом, в настоящее время законодательством предусмотрены механизмы, способствующие обеспечению возможности восстановления заемщиком своей платежеспособности и продолжению исполнения им принятых на себя обязательств, отмечается в отзыве правительства на законопроект.
рф
11:56 26.02.2026
 
Комитет Госдумы не поддержал запрет штрафов за просрочку по потребкредитам

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект, вводящий временный запрет на начисление штрафов и пеней за просрочку платежей по потребительским кредитам и займам, в том числе обеспеченных ипотекой.
Документ внесен группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой. Он разработан в целях поддержки населения и снижения количества случаев невыполнения обязательств из-за высоких штрафных санкций.
Законопроектом предлагается ввести на 2026-2027 годы мораторий на начисление кредитором неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком своих обязательств по договору потребительского кредита (займа), сумма которого не превышает 500 тысяч рублей, в том числе обеспеченному ипотекой на сумму до 12 миллионов рублей.
Однако правительство РФ обратило внимание, что предлагаемое регулирование не содержит положений об учете жизненных обстоятельств заемщика, при которых могут не начисляться финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита.
Это может привести к тому, что даже платежеспособные заемщики не будут заинтересованы в исполнении своих обязательств по таким договорам, считает кабмин.
Кроме того, в целях защиты прав заемщиков законом "О потребительском кредите (займе)" установлены предельные размеры неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком своих обязательств.
Также в законе установлен запрет на начисление процентов, неустойки и иных мер ответственности по договору потребительского кредита с высокой процентной ставкой, срок возврата по которому на момент его заключения не превышает года.
А с 1 сентября кредитор в случае смерти заемщика не вправе начислять неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита до принятия наследства наследником, но не более шести месяцев со дня открытия наследства, если иное не установлено законодательством РФ или решением суда.
Помимо этого, различным категориям заемщиков могут предоставляться кредитные каникул, использование которых может помочь облегчить финансовую нагрузку на них. Таким образом, в настоящее время законодательством предусмотрены механизмы, способствующие обеспечению возможности восстановления заемщиком своей платежеспособности и продолжению исполнения им принятых на себя обязательств, отмечается в отзыве правительства на законопроект.
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФГосдумаЛДПР
 
 
