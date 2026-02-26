Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань перешел к снижению относительно рубля на Мосбирже - 26.02.2026
Юань перешел к снижению относительно рубля на Мосбирже
13:09 26.02.2026
 
Юань перешел к снижению относительно рубля на Мосбирже

Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,36 рубля, корректируя рост на 24 копейки

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты, ранее в ходе торгов четверга по инерции поднимавшийся до 11,36 рубля - максимума с 8 января, затем перешел к снижению, корректируя стремительный рост среды - сразу на 24 копейки, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.50 мск падал на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,24 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,22-11,36 рубля.
Богдан Зварич из ПСБ ожидает стабилизации курса юаня в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля.
"Инвесторы продолжат пересматривать ожидания по динамике рубля в сторону более низких значений, что будет подталкивать китайскую валюту вверх. Однако фактор предложения в виде повышенных продаж со стороны Центробанка и экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на 2 марта, на наш взгляд, сдержит дальнейшее ослабление национальной валюты", - добавляет он.
В целом пока нет причин для сильного ослабления рубля, поскольку приток валюты в страну сильно превышает спрос на нее, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Влияние же валютных интервенций в рамках бюджетного правила на курсообразование не очень велико", - добавляет он.
