Юань перешел к снижению относительно рубля на Мосбирже
2026-02-26T13:09+0300
экономика
рынок
богдан зварич
псб
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты, ранее в ходе торгов четверга по инерции поднимавшийся до 11,36 рубля - максимума с 8 января, затем перешел к снижению, корректируя стремительный рост среды - сразу на 24 копейки, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.50 мск падал на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,24 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,22-11,36 рубля. Богдан Зварич из ПСБ ожидает стабилизации курса юаня в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля. "Инвесторы продолжат пересматривать ожидания по динамике рубля в сторону более низких значений, что будет подталкивать китайскую валюту вверх. Однако фактор предложения в виде повышенных продаж со стороны Центробанка и экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на 2 марта, на наш взгляд, сдержит дальнейшее ослабление национальной валюты", - добавляет он. В целом пока нет причин для сильного ослабления рубля, поскольку приток валюты в страну сильно превышает спрос на нее, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Влияние же валютных интервенций в рамках бюджетного правила на курсообразование не очень велико", - добавляет он.
Новости
ru-RU
