ЦБ обозначил официальный курс валют на 27 февраля
2026-02-26T17:26+0300
2026-02-26T17:26+0300
2026-02-26T17:26+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 13 копеек - до 11,2487 рубля, доллара - на 65,4 копейки, до 77,1218 рубля, евро - на 70,7 копейки, до 91,0281 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
