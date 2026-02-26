https://1prime.ru/20260226/lokomotiv-867828889.html

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на юге Сахалина

2026-02-26T02:56+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев – ПРАЙМ. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Невельском районе на юге Сахалина, в происшествии никто не пострадал, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. "Утром 26 февраля в районе 94-го км перегона Холмск – Чехов сошел с рельсов один из трех локомотивов грузового поезда №3515 без опрокидывания. В сцепке с локомотивом были 30 вагонов. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным регионального минтранса, на место происшествия направлена бригада РЖД из Южно-Сахалинска в составе 10 человек, а также две единицы техники. На время восстановительных работ отменены пригородные поезда сообщением Чехов – Холмск – Чехов. Для перевозки пассажиров выделен дополнительный автобус. Движение поездов на участке Холмск – Чехов, отмечает пресс-служба, планируется возобновить по графику днем 26 февраля.

2026

