Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на юге Сахалина - 26.02.2026
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на юге Сахалина
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на юге Сахалина - 26.02.2026, ПРАЙМ
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на юге Сахалина
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Невельском районе на юге Сахалина, в происшествии никто не пострадал, сообщает региональное министерство транспорта | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T02:56+0300
2026-02-26T02:56+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев – ПРАЙМ. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Невельском районе на юге Сахалина, в происшествии никто не пострадал, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. "Утром 26 февраля в районе 94-го км перегона Холмск – Чехов сошел с рельсов один из трех локомотивов грузового поезда №3515 без опрокидывания. В сцепке с локомотивом были 30 вагонов. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным регионального минтранса, на место происшествия направлена бригада РЖД из Южно-Сахалинска в составе 10 человек, а также две единицы техники. На время восстановительных работ отменены пригородные поезда сообщением Чехов – Холмск – Чехов. Для перевозки пассажиров выделен дополнительный автобус. Движение поездов на участке Холмск – Чехов, отмечает пресс-служба, планируется возобновить по графику днем 26 февраля.
Бизнес, Экономика, Сахалин, Южно-Сахалинск, РЖД
02:56 26.02.2026
 
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на юге Сахалина

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на юге Сахалина, никто не пострадал

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев – ПРАЙМ. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Невельском районе на юге Сахалина, в происшествии никто не пострадал, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
"Утром 26 февраля в районе 94-го км перегона Холмск – Чехов сошел с рельсов один из трех локомотивов грузового поезда №3515 без опрокидывания. В сцепке с локомотивом были 30 вагонов. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным регионального минтранса, на место происшествия направлена бригада РЖД из Южно-Сахалинска в составе 10 человек, а также две единицы техники. На время восстановительных работ отменены пригородные поезда сообщением Чехов – Холмск – Чехов. Для перевозки пассажиров выделен дополнительный автобус.
Движение поездов на участке Холмск – Чехов, отмечает пресс-служба, планируется возобновить по графику днем 26 февраля.
 
ЭкономикаБизнесСахалинЮжно-СахалинскРЖД
 
 
