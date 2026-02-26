https://1prime.ru/20260226/lukashenko--867843556.html

Лукашенко прибыл в Кремль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. | 26.02.2026

2026-02-26T14:39+0300

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. В четверг президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Лукашенко проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ). Лидеры России и Белоруссии рассмотрят ход совместной работы двух стран по основным направлениям реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсудят разработку новых основных направлений на 2027-2029 годы. Путин и Лукашенко также примут решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества России и Белоруссии в различных областях.

