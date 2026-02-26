Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко прибыл в Кремль - 26.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260226/lukashenko--867843556.html
Лукашенко прибыл в Кремль
Лукашенко прибыл в Кремль - 26.02.2026, ПРАЙМ
Лукашенко прибыл в Кремль
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T14:39+0300
2026-02-26T14:39+0300
россия
мировая экономика
белоруссия
рф
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/09/852080610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ed859c3c68cd0fe95bf6d07d03f7da6.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. В четверг президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Лукашенко проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ). Лидеры России и Белоруссии рассмотрят ход совместной работы двух стран по основным направлениям реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсудят разработку новых основных направлений на 2027-2029 годы. Путин и Лукашенко также примут решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества России и Белоруссии в различных областях.
https://1prime.ru/20260218/zelenskiy--867604674.html
белоруссия
рф
россия, мировая экономика, белоруссия, рф, владимир путин, александр лукашенко
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
14:39 26.02.2026
 
Лукашенко прибыл в Кремль

Лукашенко приехал в Кремль для участия в заседании СГ

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Лукашенко проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ).
Лидеры России и Белоруссии рассмотрят ход совместной работы двух стран по основным направлениям реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсудят разработку новых основных направлений на 2027-2029 годы.
Путин и Лукашенко также примут решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества России и Белоруссии в различных областях.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
18 февраля, 11:31
 
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
 
 
