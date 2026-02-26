https://1prime.ru/20260226/lukashenko-867845571.html

Лукашенко заявил об экономическом давлении на союзников России и Китая

2026-02-26

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на союзников России и Китая оказывается небывалое экономическое давление. "Если лидеров многополярного мира Китая и России еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление. Только в последние недели возьмите, к примеру, Венесуэла, Куба, Иран, наши общие партнеры, стали объектами грубейшего вмешательства, в первую очередь через экономику", - заявил Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Лукашенко председательствует в ВГС.

