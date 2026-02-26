Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко заявил об экономическом давлении на союзников России и Китая - 26.02.2026
Лукашенко заявил об экономическом давлении на союзников России и Китая
Лукашенко заявил об экономическом давлении на союзников России и Китая - 26.02.2026, ПРАЙМ
Лукашенко заявил об экономическом давлении на союзников России и Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на союзников России и Китая оказывается небывалое экономическое давление. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T15:45+0300
2026-02-26T15:45+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на союзников России и Китая оказывается небывалое экономическое давление. "Если лидеров многополярного мира Китая и России еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление. Только в последние недели возьмите, к примеру, Венесуэла, Куба, Иран, наши общие партнеры, стали объектами грубейшего вмешательства, в первую очередь через экономику", - заявил Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Лукашенко председательствует в ВГС.
Лукашенко заявил об экономическом давлении на союзников России и Китая

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на союзников России и Китая оказывается небывалое экономическое давление.
"Если лидеров многополярного мира Китая и России еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление. Только в последние недели возьмите, к примеру, Венесуэла, Куба, Иран, наши общие партнеры, стали объектами грубейшего вмешательства, в первую очередь через экономику", - заявил Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Лукашенко председательствует в ВГС.
