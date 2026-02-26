https://1prime.ru/20260226/maslo-867831339.html
Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России
Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России - 26.02.2026, ПРАЙМ
Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России
Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России, средние розничные цены на него снизились на 5,3% за год, сообщили РИА Новости в... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T06:18+0300
2026-02-26T06:18+0300
2026-02-26T06:18+0300
бизнес
экономика
россия
руспродсоюз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867831339.jpg?1772075936
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России, средние розничные цены на него снизились на 5,3% за год, сообщили РИА Новости в "Руспродсоюзе".
"Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России. Средние розничные цены на него в середине февраля 2026 года снизились на 5,3% по сравнению с прошлым годом и составили 1163,9 рубля за килограмм", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что снижение цен на сливочное масло связано с ростом производства, снижением спроса, накоплением высоких складских запасов и усилением конкуренции со стороны белорусских компаний.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, руспродсоюз
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Руспродсоюз
Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России
"Руспродсоюз": сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России, средние розничные цены на него снизились на 5,3% за год, сообщили РИА Новости в "Руспродсоюзе".
"Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России. Средние розничные цены на него в середине февраля 2026 года снизились на 5,3% по сравнению с прошлым годом и составили 1163,9 рубля за килограмм", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что снижение цен на сливочное масло связано с ростом производства, снижением спроса, накоплением высоких складских запасов и усилением конкуренции со стороны белорусских компаний.