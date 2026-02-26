https://1prime.ru/20260226/maslo-867831339.html

Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России

Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России - 26.02.2026, ПРАЙМ

Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России

Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России, средние розничные цены на него снизились на 5,3% за год, сообщили РИА Новости в... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T06:18+0300

2026-02-26T06:18+0300

2026-02-26T06:18+0300

бизнес

экономика

россия

руспродсоюз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867831339.jpg?1772075936

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России, средние розничные цены на него снизились на 5,3% за год, сообщили РИА Новости в "Руспродсоюзе". "Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России. Средние розничные цены на него в середине февраля 2026 года снизились на 5,3% по сравнению с прошлым годом и составили 1163,9 рубля за килограмм", - говорится в сообщении. Там отмечается, что снижение цен на сливочное масло связано с ростом производства, снижением спроса, накоплением высоких складских запасов и усилением конкуренции со стороны белорусских компаний.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, руспродсоюз