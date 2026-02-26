Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России
Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России
Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России
2026-02-26T06:18+0300
2026-02-26T06:18+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России, средние розничные цены на него снизились на 5,3% за год, сообщили РИА Новости в "Руспродсоюзе". "Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России. Средние розничные цены на него в середине февраля 2026 года снизились на 5,3% по сравнению с прошлым годом и составили 1163,9 рубля за килограмм", - говорится в сообщении. Там отмечается, что снижение цен на сливочное масло связано с ростом производства, снижением спроса, накоплением высоких складских запасов и усилением конкуренции со стороны белорусских компаний.
06:18 26.02.2026
 
Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России

"Руспродсоюз": сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России, средние розничные цены на него снизились на 5,3% за год, сообщили РИА Новости в "Руспродсоюзе".
"Сливочное масло стало самым подешевевшим молочным продуктом в России. Средние розничные цены на него в середине февраля 2026 года снизились на 5,3% по сравнению с прошлым годом и составили 1163,9 рубля за килограмм", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что снижение цен на сливочное масло связано с ростом производства, снижением спроса, накоплением высоких складских запасов и усилением конкуренции со стороны белорусских компаний.
 
