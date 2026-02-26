https://1prime.ru/20260226/max-867852878.html
Россияне смогут через MAX заполнить анкету для заселения в гостиницу
Россияне смогут через MAX заполнить анкету для заселения в гостиницу
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россияне с помощью чат-бота в мессенджере Max смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу и дать согласие на обработку данных, говорится в сообщении Минэкономразвития. "Вместе с правительством упростили правила заселения в гостиницы. Постояльцы с помощью чат-ботов в мессенджере могут заранее заполнить анкету и дать согласие на обработку данных. При заезде сотрудникам отеля остается только сверить данные с оригиналом паспорта", - говорится в сообщении в официальном канале Минэкономразвития в мессенджере Max. Там добавили, что попробовать новацию в тестовом режиме можно в отелях гостиничных сетей Cosmos Hotel Group и Radisson Hotel Group.
