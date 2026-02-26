Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне смогут через MAX заполнить анкету для заселения в гостиницу - 26.02.2026
Россияне смогут через MAX заполнить анкету для заселения в гостиницу
Россияне смогут через MAX заполнить анкету для заселения в гостиницу - 26.02.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут через MAX заполнить анкету для заселения в гостиницу
Россияне с помощью чат-бота в мессенджере Max смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу и дать согласие на обработку данных, говорится в сообщении... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T19:00+0300
2026-02-26T19:00+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россияне с помощью чат-бота в мессенджере Max смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу и дать согласие на обработку данных, говорится в сообщении Минэкономразвития. "Вместе с правительством упростили правила заселения в гостиницы. Постояльцы с помощью чат-ботов в мессенджере могут заранее заполнить анкету и дать согласие на обработку данных. При заезде сотрудникам отеля остается только сверить данные с оригиналом паспорта", - говорится в сообщении в официальном канале Минэкономразвития в мессенджере Max. Там добавили, что попробовать новацию в тестовом режиме можно в отелях гостиничных сетей Cosmos Hotel Group и Radisson Hotel Group.
19:00 26.02.2026
 
Россияне смогут через MAX заполнить анкету для заселения в гостиницу

Россияне с помощью чат-бота в Max смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россияне с помощью чат-бота в мессенджере Max смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу и дать согласие на обработку данных, говорится в сообщении Минэкономразвития.
"Вместе с правительством упростили правила заселения в гостиницы. Постояльцы с помощью чат-ботов в мессенджере могут заранее заполнить анкету и дать согласие на обработку данных. При заезде сотрудникам отеля остается только сверить данные с оригиналом паспорта", - говорится в сообщении в официальном канале Минэкономразвития в мессенджере Max.
Там добавили, что попробовать новацию в тестовом режиме можно в отелях гостиничных сетей Cosmos Hotel Group и Radisson Hotel Group.
