https://1prime.ru/20260226/med--867836386.html

Медь дешевеет на фоне отсутствия стимулов для ее роста

Медь дешевеет на фоне отсутствия стимулов для ее роста - 26.02.2026, ПРАЙМ

Медь дешевеет на фоне отсутствия стимулов для ее роста

Стоимость меди в четверг понижается при отсутствии факторов, способствующих ее росту на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T10:06+0300

2026-02-26T10:06+0300

2026-02-26T10:06+0300

экономика

рынок

торги

китай

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг понижается при отсутствии факторов, способствующих ее росту на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 9.47 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 5,979 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,18% - до 13 322,5 доллара, алюминия - на 2,49%, до 3 170,5 доллара, цинка - на 0,27%, до 3 388,5 доллара. "Промышленным металлам сейчас не хватает свежих стимулов для роста", - цитирует агентство Блумберг трейдера KS Commodities Ltd Эйса Чжоу ( Aces Zhou), добавив, что работу в Китае предприятия начнут только в начале следующего месяца. Ранее страна праздновала Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, который наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в Китае длились с 15 по 23 февраля.

https://1prime.ru/20260121/med-866770767.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, comex