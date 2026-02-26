https://1prime.ru/20260226/med--867836386.html
Медь дешевеет на фоне отсутствия стимулов для ее роста
Медь дешевеет на фоне отсутствия стимулов для ее роста - 26.02.2026, ПРАЙМ
Медь дешевеет на фоне отсутствия стимулов для ее роста
Стоимость меди в четверг понижается при отсутствии факторов, способствующих ее росту на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T10:06+0300
2026-02-26T10:06+0300
2026-02-26T10:06+0300
экономика
рынок
торги
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг понижается при отсутствии факторов, способствующих ее росту на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 9.47 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 5,979 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,18% - до 13 322,5 доллара, алюминия - на 2,49%, до 3 170,5 доллара, цинка - на 0,27%, до 3 388,5 доллара. "Промышленным металлам сейчас не хватает свежих стимулов для роста", - цитирует агентство Блумберг трейдера KS Commodities Ltd Эйса Чжоу ( Aces Zhou), добавив, что работу в Китае предприятия начнут только в начале следующего месяца. Ранее страна праздновала Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, который наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в Китае длились с 15 по 23 февраля.
https://1prime.ru/20260121/med-866770767.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
Медь дешевеет на фоне отсутствия стимулов для ее роста
Биржевая стоимость меди снижается при отсутствии поддерживающих рост факторов
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг понижается при отсутствии факторов, способствующих ее росту на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 9.47 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 5,979 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,18% - до 13 322,5 доллара, алюминия - на 2,49%, до 3 170,5 доллара, цинка - на 0,27%, до 3 388,5 доллара.
"Промышленным металлам сейчас не хватает свежих стимулов для роста", - цитирует агентство Блумберг трейдера KS Commodities Ltd Эйса Чжоу ( Aces Zhou), добавив, что работу в Китае предприятия начнут только в начале следующего месяца.
Ранее страна праздновала Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, который наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в Китае длились с 15 по 23 февраля.
Мировой выпуск рафинированной меди за 11 месяцев вырос на 4,2%