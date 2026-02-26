Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь дешевеет на фоне отсутствия стимулов для ее роста - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260226/med--867836386.html
Медь дешевеет на фоне отсутствия стимулов для ее роста
Медь дешевеет на фоне отсутствия стимулов для ее роста - 26.02.2026, ПРАЙМ
Медь дешевеет на фоне отсутствия стимулов для ее роста
Стоимость меди в четверг понижается при отсутствии факторов, способствующих ее росту на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T10:06+0300
2026-02-26T10:06+0300
экономика
рынок
торги
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг понижается при отсутствии факторов, способствующих ее росту на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 9.47 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 5,979 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,18% - до 13 322,5 доллара, алюминия - на 2,49%, до 3 170,5 доллара, цинка - на 0,27%, до 3 388,5 доллара. "Промышленным металлам сейчас не хватает свежих стимулов для роста", - цитирует агентство Блумберг трейдера KS Commodities Ltd Эйса Чжоу ( Aces Zhou), добавив, что работу в Китае предприятия начнут только в начале следующего месяца. Ранее страна праздновала Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, который наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в Китае длились с 15 по 23 февраля.
https://1prime.ru/20260121/med-866770767.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
10:06 26.02.2026
 
Медь дешевеет на фоне отсутствия стимулов для ее роста

Биржевая стоимость меди снижается при отсутствии поддерживающих рост факторов

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПроизводство меди
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Производство меди. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг понижается при отсутствии факторов, способствующих ее росту на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 9.47 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 5,979 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,18% - до 13 322,5 доллара, алюминия - на 2,49%, до 3 170,5 доллара, цинка - на 0,27%, до 3 388,5 доллара.
"Промышленным металлам сейчас не хватает свежих стимулов для роста", - цитирует агентство Блумберг трейдера KS Commodities Ltd Эйса Чжоу ( Aces Zhou), добавив, что работу в Китае предприятия начнут только в начале следующего месяца.
Ранее страна праздновала Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, который наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в Китае длились с 15 по 23 февраля.
Листы меди
Мировой выпуск рафинированной меди за 11 месяцев вырос на 4,2%
21 января, 22:22
 
ЭкономикаРынокТоргиКИТАЙComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала