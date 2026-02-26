https://1prime.ru/20260226/medik-867856924.html
Найденную в Смоленске девочку осматривают медики
Найденную в Смоленске девочку осматривают медики - 26.02.2026, ПРАЙМ
Найденную в Смоленске девочку осматривают медики
Найденную в Смоленске девятилетнюю девочку сейчас на месте осматривают медики, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T21:52+0300
2026-02-26T21:52+0300
2026-02-26T21:52+0300
общество
технологии
смоленск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d0fbce6dc52f5fb8be4f1eb552945846.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Найденную в Смоленске девятилетнюю девочку сейчас на месте осматривают медики, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Девочку только что нашли. Сейчас ее на месте осматривают медики. Больше пока ничего не могу сказать", - рассказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20260226/chp-867856791.html
смоленск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_677146a085357fb2f1838bbb653c85e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , технологии, смоленск
Общество , Технологии, Смоленск
Найденную в Смоленске девочку осматривают медики
Найденную в Смоленске девятилетнюю девочку осматривают медики