Минцифры направило еще один крупный иск к "Ростелекому"

2026-02-26T10:42+0300

технологии

россия

ростелеком

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России направило в Арбитражный суд Москвы еще один крупный иск к компании "Ростелеком" – о взыскании около 541 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 20 февраля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности на данный момент не уточняются. Минцифры с декабря прошлого года направило в этот суд целую серию исков к "Ростелекому" на общую сумму порядка 900 миллионов рублей. Самый крупный из них – о взыскании около 530 миллионов – суд рассмотрит по существу в апреле. Основания исковых требований не сообщались. Ранее стороны неоднократно судились примерно с таким же составом участников вокруг проекта создания и сопровождения системы миграционного и регистрационного учета "Мир". Но тогда истцом выступал "Ростелеком", а ответчиком – Минцифры. Компания обеспечивает предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир". Несмотря на то что госконтракты с ним Минцифры как госзаказчик заключает несвоевременно, исполнитель продолжает выполнять свои обязанности. В своих исках оператор несколько раз просил выплатить задолженность за очередной период времени. Суды его требования удовлетворяли.

