Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры направило еще один крупный иск к "Ростелекому" - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/mintsifry--867836741.html
Минцифры направило еще один крупный иск к "Ростелекому"
Минцифры направило еще один крупный иск к "Ростелекому" - 26.02.2026, ПРАЙМ
Минцифры направило еще один крупный иск к "Ростелекому"
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России направило в Арбитражный суд Москвы еще один крупный иск к компании "Ростелеком" | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T10:42+0300
2026-02-26T10:42+0300
технологии
россия
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974636_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_dd9bfc17fa4bb52561982212e70d0d5a.jpg
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России направило в Арбитражный суд Москвы еще один крупный иск к компании "Ростелеком" – о взыскании около 541 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 20 февраля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности на данный момент не уточняются. Минцифры с декабря прошлого года направило в этот суд целую серию исков к "Ростелекому" на общую сумму порядка 900 миллионов рублей. Самый крупный из них – о взыскании около 530 миллионов – суд рассмотрит по существу в апреле. Основания исковых требований не сообщались. Ранее стороны неоднократно судились примерно с таким же составом участников вокруг проекта создания и сопровождения системы миграционного и регистрационного учета "Мир". Но тогда истцом выступал "Ростелеком", а ответчиком – Минцифры. Компания обеспечивает предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир". Несмотря на то что госконтракты с ним Минцифры как госзаказчик заключает несвоевременно, исполнитель продолжает выполнять свои обязанности. В своих исках оператор несколько раз просил выплатить задолженность за очередной период времени. Суды его требования удовлетворяли.
https://1prime.ru/20251227/rostelekom-865979083.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974636_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_0e0f1913fe12f3744261d06ff0f32f79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, ростелеком
Технологии, РОССИЯ, Ростелеком
10:42 26.02.2026
 
Минцифры направило еще один крупный иск к "Ростелекому"

Минцифры направило иск к "Ростелекому" на 541 миллион рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Ростелеком"
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Офис компании "Ростелеком" . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России направило в Арбитражный суд Москвы еще один крупный иск к компании "Ростелеком" – о взыскании около 541 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 20 февраля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности на данный момент не уточняются.
Минцифры с декабря прошлого года направило в этот суд целую серию исков к "Ростелекому" на общую сумму порядка 900 миллионов рублей. Самый крупный из них – о взыскании около 530 миллионов – суд рассмотрит по существу в апреле. Основания исковых требований не сообщались.
Ранее стороны неоднократно судились примерно с таким же составом участников вокруг проекта создания и сопровождения системы миграционного и регистрационного учета "Мир". Но тогда истцом выступал "Ростелеком", а ответчиком – Минцифры.
Компания обеспечивает предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир". Несмотря на то что госконтракты с ним Минцифры как госзаказчик заключает несвоевременно, исполнитель продолжает выполнять свои обязанности. В своих исках оператор несколько раз просил выплатить задолженность за очередной период времени. Суды его требования удовлетворяли.
Здание офиса компании Ростелеком в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
"Ростелеком" утвердил новую стратегию развития
27 декабря 2025, 16:22
 
ТехнологииРОССИЯРостелеком
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала