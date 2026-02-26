Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.02.2026 Индекс Мосбиржи колеблется чуть ниже отметки в 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи колеблется чуть ниже отметки в 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи колеблется чуть ниже отметки в 2800 пунктов - 26.02.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи колеблется чуть ниже отметки в 2800 пунктов
Российский рынок акций в основную торговую сессию продолжает незначительно колебаться ниже круглой отметки 2 800 пунктов по основному индексу, но эта преграда... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T12:07+0300
2026-02-26T12:07+0300
экономика
рынок
торги
акции
украина
богдан зварич
мосбиржа
нлмк
совкомбанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию продолжает незначительно колебаться ниже круглой отметки 2 800 пунктов по основному индексу, но эта преграда может быть преодолена за счёт компаний-экспортёров, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 11.52 мск символически повышается на 0,01% относительно предыдущего закрытия, до 2 795,64 пункта. Дорожают бумаги НЛМК (+0,9%), Совкомбанка (+0,8%), "Фосагро" (+1%). Снижаются в цене акции "Ростелекома" (-1,2%), "Эн+" (-1,3%), ММК (-1,2%). Индекс Мосбиржи колеблется в районе 2800 пунктов – отметки, выше которой он устойчиво не держался с сентября прошлого года, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Не исключено, что мы увидим решительный штурм преграды, который может привести к мощному росту рынка за счет прежде всего закрытия позиций, открытых в расчете на падение (шортов). Но это не обязательный сценарий, поскольку сильное влияние на рынок оказывает ситуация вокруг Украины, а там пока особых подвижек не наблюдается", - говорит он. Ожидаются попытки роста индекса Мосбиржи выше отметки 2 800 пунктов, полагает и Богдан Зварич из ПСБ. Основной причиной повышения оптимизма инвесторов может стать намерение правительства ужесточить бюджетное правило, то есть снизить цену отсечения нефти, возможно до 45-50 долларов за баррель, говорит Соколов. Это сильно уменьшит объем продаж валюты из Фонда национального благосостояния, что должно снизить объем валютных интервенций, ослабить рубль и, соответственно, повысить котировки акций отечественных экспортеров, поясняет он. "Рынок продолжат тянуть вверх отдельные компании-экспортеры, которые будут отыгрывать ослабление рубля", - соглашается Зварич.
украина
12:07 26.02.2026
 
Индекс Мосбиржи колеблется чуть ниже отметки в 2800 пунктов

© РИА Новости . Павел Бедняков Здание Московской биржи
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
