МВД предупредило о способах угона Telegram-аккаунтов

2026-02-26T08:28+0300

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мошенники получают доступ к Telegram-аккаунтам жертв под предлогом переноса рабочего или локального чата на другую платформу, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Схема "угона" Telegram-аккаунтов через "переезд чата". В рабочих или локальных чатах - как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, - публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за "замедления работы" чат якобы переносится на новую площадку… Вот только ссылка мошенников ведет не в новый чат", - говорится в сообщении. Правоохранители рассказали, что после перехода по этой ссылке пользователь попадает в мошеннический бот, который под предлогом "подтверждения участия" запрашивает номер телефона и код из СМС. После их передачи аферисты получают доступ к аккаунту жертвы и используют его для дальнейших атак, часто внутри того же коллектива.

технологии, общество , финансы, мвд