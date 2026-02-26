МВД предупредило о способах угона Telegram-аккаунтов

https://1prime.ru/20260226/mvd-867834481.html
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мошенники получают доступ к Telegram-аккаунтам жертв под предлогом переноса рабочего или локального чата на другую платформу, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Схема "угона" Telegram-аккаунтов через "переезд чата". В рабочих или локальных чатах - как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, - публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за "замедления работы" чат якобы переносится на новую площадку… Вот только ссылка мошенников ведет не в новый чат", - говорится в сообщении. Правоохранители рассказали, что после перехода по этой ссылке пользователь попадает в мошеннический бот, который под предлогом "подтверждения участия" запрашивает номер телефона и код из СМС. После их передачи аферисты получают доступ к аккаунту жертвы и используют его для дальнейших атак, часто внутри того же коллектива.
