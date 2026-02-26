Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило о способах угона Telegram-аккаунтов - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260226/mvd-867834481.html
МВД предупредило о способах угона Telegram-аккаунтов
МВД предупредило о способах угона Telegram-аккаунтов - 26.02.2026, ПРАЙМ
МВД предупредило о способах угона Telegram-аккаунтов
Мошенники получают доступ к Telegram-аккаунтам жертв под предлогом переноса рабочего или локального чата на другую платформу, предупредили в управлении по... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T08:28+0300
2026-02-26T08:28+0300
мошенничество
технологии
общество
финансы
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860961084_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_094da363c61c2fb74d2a9cd870c76e84.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мошенники получают доступ к Telegram-аккаунтам жертв под предлогом переноса рабочего или локального чата на другую платформу, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Схема "угона" Telegram-аккаунтов через "переезд чата". В рабочих или локальных чатах - как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, - публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за "замедления работы" чат якобы переносится на новую площадку… Вот только ссылка мошенников ведет не в новый чат", - говорится в сообщении. Правоохранители рассказали, что после перехода по этой ссылке пользователь попадает в мошеннический бот, который под предлогом "подтверждения участия" запрашивает номер телефона и код из СМС. После их передачи аферисты получают доступ к аккаунту жертвы и используют его для дальнейших атак, часто внутри того же коллектива.
https://1prime.ru/20260221/moshennik-867692844.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860961084_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_e97d9b6d70ae1068534913325805359b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , финансы, мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , Финансы, МВД
08:28 26.02.2026
 
МВД предупредило о способах угона Telegram-аккаунтов

МВД: мошенники угоняют Telegram-аккаунты жертв под предлогом переноса чата

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мошенники получают доступ к Telegram-аккаунтам жертв под предлогом переноса рабочего или локального чата на другую платформу, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Схема "угона" Telegram-аккаунтов через "переезд чата". В рабочих или локальных чатах - как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, - публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за "замедления работы" чат якобы переносится на новую площадку… Вот только ссылка мошенников ведет не в новый чат", - говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что после перехода по этой ссылке пользователь попадает в мошеннический бот, который под предлогом "подтверждения участия" запрашивает номер телефона и код из СМС.
После их передачи аферисты получают доступ к аккаунту жертвы и используют его для дальнейших атак, часто внутри того же коллектива.
Телефонный мошенник и его жертва - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника
21 февраля, 09:45
 
МошенничествоТехнологииОбществоФинансыМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала