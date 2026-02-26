Жизни найденной в Смоленске девочки ничто не угрожает, заявили в МВД

https://1prime.ru/20260226/mvd-867858441.html
ТУЛА, 26 фев – ПРАЙМ. Жизни найденной после похищения 9-летней девочки в Смоленске ничто не угрожает, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Жизни ребенка ничто не угрожает", - написала Волк в Telegram-канале.
