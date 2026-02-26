https://1prime.ru/20260226/mvf-867827285.html

МВФ заявил о замедлении роста занятости в США

26.02.2026, ПРАЙМ

МВФ заявил о замедлении роста занятости в США

Рост занятости в США по итогам 2025 года значительно замедлился, резко сократился приток иностранных рабочих, следует из документа МВФ с оценкой состояния... | 26.02.2026, ПРАЙМ

экономика

мировая экономика

мвф

ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Рост занятости в США по итогам 2025 года значительно замедлился, резко сократился приток иностранных рабочих, следует из документа МВФ с оценкой состояния американской экономики, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Рост занятости заметно замедлился", - говорится в документе. Несмотря на это рынок труда остается на уровне полной занятости, с безработицей лишь в 4,3%, указывает МВФ. "Приток иностранной рабочей силы резко сократился", - отмечается в документе.

