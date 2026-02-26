Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ заявил о замедлении роста занятости в США
экономика
мировая экономика
мвф
ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Рост занятости в США по итогам 2025 года значительно замедлился, резко сократился приток иностранных рабочих, следует из документа МВФ с оценкой состояния американской экономики, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Рост занятости заметно замедлился", - говорится в документе. Несмотря на это рынок труда остается на уровне полной занятости, с безработицей лишь в 4,3%, указывает МВФ. "Приток иностранной рабочей силы резко сократился", - отмечается в документе.
мировая экономика, мвф
Экономика, Мировая экономика, МВФ
МВФ заявил о замедлении роста занятости в США

ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Рост занятости в США по итогам 2025 года значительно замедлился, резко сократился приток иностранных рабочих, следует из документа МВФ с оценкой состояния американской экономики, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Рост занятости заметно замедлился", - говорится в документе.
Несмотря на это рынок труда остается на уровне полной занятости, с безработицей лишь в 4,3%, указывает МВФ.
"Приток иностранной рабочей силы резко сократился", - отмечается в документе.
 
ЭкономикаМировая экономикаМВФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
